Ormai lo sapete, il ‘Buon Natale’ è un augurio che ci sentiamo dire 100 volte al giorno. E per fare 101 arrivano i top player ATP, che in un simpatico video collage si esprimono in un canto, non certo ai vertici delle classifiche canore. Sulle note della tradizionale Jingle Bells, ecco a voi Roger Federer, Milos Raonic, Dominik Thiem, John Isner, i gemelli Bryan e tanti altri esibirsi per voi (con altrettanto tradizionali Christmas jumper).

