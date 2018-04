Ct Ceriano a caccia di conferme in Serie C

Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione 2018 del Campionato di Serie C che prenderà il via domenica 8 aprile e che, ai nastri di partenza, vedrà anche due squadre del Ct Ceriano nei tabelloni maschili e femminili. Le ragazze sono state sorteggiate nel girone 2 della fase regionale insieme a “Mutti & Bartolucci” Tennis Clinic (Mantova) e Vavassori Tennis Team (Brescia), oltre alle squadre bergamasche del Tc Città dei Mille, Tennis Project Osio e Tennis Gigi. Per molte di loro il campionato di Serie C sarà l’occasione per conferme importanti in vista del prestigioso appuntamento di Serie A2 in autunno. Da sempre il club di via Campaccio punta molto sul vivaio e su team bilanciati in un mix di freschezza ed esperienza, e la formazione che affronterà la Serie C ne è l’ennesima riprova. Con le giovani Gloria Stuani (2.5), Rachele Zingale (2.5) ed Eleonora Leva (3.1) che saranno affiancate da Marcella Campana (2.7, capitana), Clelia Melena (2.7), Elena Rutigliano (2.5) ed Elena Draghicchio (3.2). Ceriano esordirà in casa domenica 8 aprile contro il team mantovano di “Mutti & Bartolucci”, mentre nel turno successivo andrà a Bergamo per la sfida contro il Città dei Mille. Chiusura in casa domenica 6 maggio, quando il team brianzolo ospiterà Tennis Project di Osio. I ragazzi invece giocheranno nel girone 9 insieme a Società Canottieri Milano, Tc Lombardo (Milano), Tc Mariano Comense (Como) e nuovamente Tennis Project Osio. Anche per il team guidato da Eugenio Ferrarini l’esordio sarà in casa – ma sui campi saronnesi del Centro Robur – contro la Società Canottieri Milano.

Il presidente del Ct Ceriano Severino Rocco si dice fiducioso, ma allo stesso tempo predica realismo: “Credo che entrambe le formazioni possano superare la prima fase regionale a gironi. Certo, anche le altre squadre si sono rinforzate ma sia i nostri ragazzi che le nostre ragazze hanno le carte in regola per accedere alla fase a eliminazione diretta. Se – prosegue – dovessi analizzare i due giorni, quello maschile mi sembra un po’ più complicato, ma è inutile fare previsioni perché in campo può sempre succedere di tutto. L’importante è dare il massimo e procedere per gradi”. Buona notizie, intanto, arrivano anche in ottica Serie A2, che quest’anno si gioca in autunno in contemporanea con la Serie A1. Uno dei rinforzi cerianesi per la prossima stagione, la 23enne Angelica Moratelli, si è appena aggiudicata un torneo da 15 mila dollari di montepremi a Le Havre, in Francia. La trentina (già numero 318 della classifica mondiale Wta), appena ingaggiata dal club di via Campaccio, torna così a ridosso delle prime 500 giocatrici del mondo.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2 FEMMINILE

8 aprile: Ct Ceriano – Mutti & Bartolucci Tennis Clinic

15 aprile: Tc Città dei Mille – Ct Ceriano

22 aprile: Ct Ceriano – Vavassori Tennis Team

29 aprile: St Gigi – Ct Ceriano

6 maggio: Ct Ceriano – Tennis Project Osio

IL CALENDARIO DEL GIRONE 9 MASCHILE

8 aprile: Ct Ceriano – Canottieri Milano

15 aprile: Tennis Project Osio – Ct Ceriano

22 aprile: riposo

29 aprile: Ct Ceriano – Tc Mariano Uso

6 maggio: Tc Lombardo – Ct Ceriano

LA FORMAZIONE FEMMINILE DEL CT CERIANO

Elena Rutigliano (2.5), Gloria Stuani (2.5), Rachele Elisa Zingale (2.5), Marcella Campana (2.7), Clelia Melena (2.7), Eleonora Leva (3.1), Elena Draghicchio (3.2).

LA FORMAZIONE MASCHILE DEL CT CERIANO

Massimiliano De Pasquale (2.4), Giacomo Pizzi (2.5), Matteo Spernanzoni (2.5), Stefano Trampolin (2.8), Manuel Galli (3.1), Nicolò Pirrello (3.2), Eugenio Ferrarini (3.3), Silverio Basilico (3.3), Costantino Ruta (3.4).

© riproduzione riservata