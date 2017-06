Tennis Open Poggibonsi, Claudio Petreni: “Vogliamo confermare il buon livello di giocatori”

Tutto pronto per la diciottesima edizione del Trofeo Open Città di Poggibonsi che si disputerà dal ventidue giugno e terminerà con la finale due di luglio. Alla vigilia del torneo abbiamo intervistato il presidente del Tennis Club di Poggibonsi Claudio Petreni che ha spiegato gli obiettivi che si è preposto il torneo e di come molti giocatori di buon livello ormai vengono in pianta stabile nella città toscana.

Quali sono gli obiettivi di questa diciottesima edizione

“Il nostro torneo vuole confermare il buon livello di giocatori che finora ci hanno onorato con la loro presenza. Tra gli obiettivi naturalmente speriamo che qualche nostro alievo riesca ad arrivare nelle fasi finali del torneo cosa tutt’altra che scontata visto che solo l’anno scorso è successo a livello femminile con la grande vittoria di Serena Frazzitta e a livello maschile nel 2011 Perinti è arrivato in finale. Abbiamo una scuola tennis che produce delle buone seconde categorie però in pochissimi casi siamo arrivati nelle fasi finali del torno. Il nostro obiettivo è provarci, poi abbiamo un obiettivo a livello locale dal punto di vista sportivo”.

Nell’albo d’oro ci sono parecchi nomi di spicco

“L’anno scorso ha vinto Trevisan in finale su Torroni. Uno che ha vinto diverse vole il nostro torneo è il maestro Andrea Turrini, Vincenzo Santopadre, Stefano Cobolli. Abbiamo avuto nomi di spicco anche nel torneo femminile. Anche quest’anno spero che venga un po di gente, abbiamo abbassato il montepremi ma abbiamo l’accoglienza dai quarti di finale. Le iscrizioni sono aperte sino al 24 giugno alle ore 18:00”.

L’anno scorso c’è stata un incredibile storia con la vittoria nel singolare femminile di Serena Frazzitta

“E’ stata una sorpresa per tutti, una ragazza dal grande cuore. Per farle un punto bisogna sudare. E’ stata bravissima”.

Il periodo del torneo è ottimo visto che coincide con l’inizio dell’estate

“Si è vero, anche se quest’anno la finale coincide con il Palio di Siena. Sarà difficile scegliere, anche se io consiglierei di andare a vedere il palio” (ride ndr).

Infine diamo uno sguardo al futuro: come si immagina questo torneo nei prossimi anni

“Gli Open stanno diventando troppi in Italia ed è diventata una caccia al giocatore. Questo torneo può avere un futuro se noi riusciamo a far venire i giocatori più bravi, sarà dura e sarà una lotta e bisognerebbe secondo me avere una programmazione regionale e limitare i tornei. Oppure di inventare un sistema per le classifiche nazionali e di dare più importanza a tornei che hanno più tradizione come i nostri, visto che è il diciottesimo anno. Di sicuro noi proveremo a far venire i migliori giocatori a Poggibonsi”.

