Gioventù al potere al Master della Brianza

Dopo quasi tre mesi di gare, che hanno mandato in archivio 17 delle 22 tappe complessive, il 39° Master della Brianza ha emesso il suo primo verdetto. In virtù del titolo conquistato sui campi del Tennis Club Lecco, unito alla cancellazione della tappa femminile del Top Sporting Club di Osnago (Lecco), Francesca Tanzi si è garantita la presenza al Master finale (dal 21 settembre al Villa Reale Tennis di Monza) da numero 1 della classifica. Una speranza che è diventata certezza quando la giovane under 18 del CSA Tennis Agrate, classificata 3.4, ha chiuso con un facile 6-2 6-3 la finale contro Martina Andreoli, incamerando il secondo titolo stagionale – dopo quello di Arcore – e mettendo in cassaforte 20 punti che le hanno permesso di staccare il terzetto Borsatti, Prisco e Piazza, e issarsi al comando a quota 60, con le dirette concorrenti ferme al secondo posto con 40 punti ciascuna. Con una sola tappa femminile ancora da disputare, e quindi con soli 20 punti sul piatto, Francesca è matematicamente prima, e le basterà raccogliere un quarto di finale alla Polisportiva Besanese (dal 31 agosto) per evitare il rischio di dover condividere il primo posto con altre giocatrici. Da Lecco arrivano buone notizie anche per Laura Colombo, che ha aggiunto una nuova semifinale a quella disputata a fine maggio ad Arcore, salendo al sesto posto della classifica, in una posizione che momentaneamente la qualificherebbe per il Master.

La tappa di Lecco ha regalato anche un nuovo leader al maschile, sempre della categoria under 18: è Andrea Fanzaga, che era stato già in testa al ranking nel corso della stagione grazie al titolo nella tappa inaugurale all’Associazione Tennis Cesano Maderno (MB), e si è ripreso la vetta diventando il primo a conquistare due successi, imponendosi nel torneo di casa. In una finale da montagne russe il giovane lecchese ha avuto la meglio per 6-0 4-6 6-0 sull’over 45 Andrea Maronati, di nuovo beffato a un passo dal traguardo (come già a Brugherio) ma capace di consolarsi col secondo posto in classifica generale. Grazie al trionfo di Fanzaga e ai vari piazzamenti, il Tennis Club Lecco festeggia invece la leaderhip nella classifica dei circoli, con 95 punti, 15 in più di Villa Reale Tennis Monza, CSA Tennis Agrate e Ct Giussano. Mentre i circuiti di Terza categoria sembrano aver trovato i loro padroni, il Master di quarta categoria è ancora a caccia di un dominatore. Ora la classifica generale dà ragione ad Andrea Liotta, capace di scavalcare Zanini grazie alla semifinale a Monza, ma la tappa del Villa Reale ha mischiato di nuovo le carte. Il titolo è andato a Gianluca Rigoldi, over 45 del Tennis Bellusco 2012, che in finale l’ha spuntata per 6-4 7-6 su Francesco Scotti, per la prima volta a punti nella competizione. Prima della pausa estiva al 39° Master della Brianza restano due tappe: i Terza categoria (solo uomini) giocano al Tc Arcore, i ‘Quarta’ allo Sporting Carnate. Domenica 28 la conclusione, prima di un mese senza tennis che condurrà la manifestazione verso le fasi caldissime.

LE CLASSIFICHE

LA TOP 4 (terza categoria maschile): 1. Fanzaga 40 punti; 2. Maronati 35 punti; 3. Lazo Espinosa 30 punti; 4. Notarianni 25 punti.

LA TOP 5 (quarta categoria maschile): 1. Liotta 45 punti; 2. Zanini 40 punti; 3. Bianchi 35 punti; 4. Ferrario 30 punti; 5. Rigoldi 25 punti.

LA TOP 5 (terza categoria femminile): 1. Tanzi 60 punti; 2. Borsatti,Prisco, Piazza 40 punti; 5.Paloschi 25 punti.

LA TOP 5 (i circoli): 1. Tennis Club Lecco 95 punti; 2 (parimerito). Villa Reale Monza, Csa Tennis Agrate, Circolo Tennis Giussano 80 punti; 5. Tennis Club Villasanta 75 punti.

I RISULTATI

Tennis Club Lecco (LC)

Singolare maschile terza categoria

Quarti di finale: Fanzaga b. Angioletti 6-3 7-6, Sabadini b. Mottadelli 6-4 6-0, Castagna b. Mazzola 6-1 6-0, Maronati b. Mazzeo 6-1 6-1. Semifinali: Fanzaga b. Sabadini 6-4 6-1, Maronati b. Castagna 6-1 ritiro. Finale: Fanzaga b. Maronati 6-0 4-6 6-0.

Tennis Club Lecco (LC)

Singolare femminile terza categoria (lim. 3.4)

Quarti di finale: C. Colombo b. Curioni 6-4 6-0, Tanzi b. Sormani 6-2 6-1, Andreoli b. Quaroni 6-2 6-2, L. Colombo b. Riella 6-2 6-1. Semifinali: Tanzi b. C. Colombo 6-4 6-4, Andreoli b. L. Colombo 6-2 7-5. Finale: Tanzi b. Andreoli 6-2 6-3.

Villa Reale Monza – Monza (MB)

Singolare maschile quarta categoria

Quarti di finale: Liotta b. Crippa 3-6 6-1 5-1 ritiro, Rigoldi b. Ferrario 6-4 6-2, Scotti b. Anzelmo 6-2 6-2, Mesi b. Bianchi 7-6 1-6 6-1. Semifinali: Rigoldi b. Liotta 2-6 6-4 6-4, Scotti b. Mesi 6-2 2-6 7-6. Finale: Rigoldi b. Scotti 6-4 7-6.

