Il Tennis Tour lombardo premia tutti i vincitori 2017

Accontentarsi? Nel tennis non è mai una buona idea. Per informazioni citofonare a casa Bogni, dove il sedicenne Andrea ha appena portato altri due trofei, fra i più importanti nella bacheca del giovane tennista varesino, autentico protagonista nella prima edizione del Master lombardo del Tennis Tour. Il giovane della Scuola Tennis Le Querce di Casorate Sempione era stato fra i migliori del 2017 nel maxi circuito di tornei di terza categoria (limitati ai 3.3) organizzato fra Lombardia e Piemonte, ma non era fra i più attesi all’evento conclusivo. Invece, sui campi del Tennis Busto Garolfo si è regalato un weekend da star, mettendo tutti in fila in entrambi i tabelloni ai quali ha partecipato. Prima ha vinto nella categoria under 12/14/16, battendo in finale Luigi Corrias e conquistando la borsa di studio del valore di 2.389 dollari (circa 2.000 euro) per trascorrere una settimana di allenamento nella mitica IMG Academy di Bradenton (Florida), l’accademia più famosa del mondo. Poi, non pago, ha conquistato anche il tabellone assoluto, al termine di una splendida finale contro l’altra sorpresa Ezio Giola, già superato nella finale del Master provinciale varesino. Un primo set giocato al massimo ha portato in vantaggio Giola, ma alla lunga la tenuta fisica e la solidità del più giovane hanno fatto la differenza. Bogni ha vinto agevolmente il secondo set e poi l’ha spuntata al terzo aiutato anche dai crampi accusati dal rivale in avvio di terzo set. Quest’ultimo è riuscito comunque a giocarsela fino in fondo, ma il problema ne ha limitato il rendimento, fino al k.o. per 5-7 6-2 6-4.

Doppietta anche per Francesca Sganga: un problema fisico nella finale del Master di Varese le era costato il titolo provinciale e il record di imbattibilità fra i 3.306 partecipanti al Tennis Tour nella sola Lombardia, ma la maestra del Tennis Tosi si è rifatta a livello regionale. Ha vinto con agio fra le Ladies 40 e poi ha conquistato anche il titolo assoluto, superando la giovane Samira De Stefano in una finale molto piacevole, specialmente nel secondo set. La De Stefano ha avuto anche a disposizione due set-point sul 5-4 e 40-15, ma l’esperta insegnante milanese li ha cancellati entrambi e poi ha cambiato marcia, chiudendo per 6-2 7-5. Per la De Stefano c’è stata comunque la gioia del titolo fra le under, che le vale il viaggio a Bradenton nel regno di Nick Bollettieri. Decisivo, nello splendido duello contro Ilaria Semplici, il settimo game del terzo set. L’ha conquistato lei, l’avversaria ha perso la concentrazione nel gioco successivo e il tanto ambito traguardo è diventato realtà. L’altro titolo assoluto è andato invece alla coppia comasca Colombo/Giacchi, passata con un doppio 6-1 in finale sui milanesi Gallina e Massetti. Nei tabelloni di quarta categoria, titoli regionali a Paolo Panaro, Camilla Angioni Martino (l’unica campionessa non lombarda: è del Piemonte), Alessandro Belcore e Annamaria Cirrito; nell’over 45 a Giulio Cavalli; nell’over 55 a Marco Grilli, capace di battere a sorpresa il favorito Gianluca Raniolo. “È un onore – ha detto Davide Golinelli, deus ex machina dell’evento – aver ideato il circuito più grande della Lombardia. Ci tengo a ringraziare il Comitato regionale della Fit, che ci ha sostenuto col suo patrocinio e ha collaborato alla creazione del Master finale, giocato davanti alle telecamere di SuperTennis: un grande valore aggiunto. La stagione è andata a meraviglia e sono felice si sia conclusa al Tennis Busto Garolfo, dove abbiamo trovato un direttivo affiatato e ben organizzato. Ci hanno fatto sentire a casa, dando grandissima attenzione all’evento”. I giocatori se ne sono accorti, e ricambieranno. Per il Tennis Tour il meglio deve ancora venire.

TUTTI I RISULTATI DEL MASTER LOMBARDO DEL TENNIS TOUR

Singolare maschile lim. 3.3 – Semifinali: Bogni b. Pirello 6-4 6-3, Giola b. Federico 6-4 6-3. Finale: Bogni b. Giola 5-7 6-2 6-4.

Singolare femminile lim. 3.3 – Semifinali: De Stefano b. Semplici 6-4 6-2, Sganga b. Verzin 6-3 6-0. Finale: Sganga b. De Stefano 6-2 7-5.

Singolare maschile lim. 4.1 – Semifinali: Barani b. Lusardi 6-3 6-4, Panaro b. Rosa 6-4 6-0. Finale: Panaro b. Barani ritiro.

Singolare femminile lim. 4.1 – Semifinali: Angioni b. Gatti 6-3 6-0, Dell’Orto b. Carugo 6-1 6-1. Finale: Angioni b. Dell’Orto 6-4 6-2.

Singolare maschile lim. 4.4 – Semifinali: Giussani b. Menegazzo 4-6 6-1 6-4, Belcore b. Taroni 6-4 6-1. Finale: Belcore b. Giussani 6-2 6-4.

Singolare femminile lim. 4.4 – Semifinali: Cirrito b. Benini 6-3 6-2, Nepomuceno b. Fraenza 6-3 6-2. Finale: Cirrito b. Nepomuceno 1-6 6-3 6-1.

Over 45 – Semifinali: Rossetti b. Barani 6-4 2-1 ritiro, Cavalli b. Rosa 7-6 6-4. Finale: Cavalli b. Rossetti 6-4 6-2.

Over 55 – Semifinali: Raniolo b. Corti 6-3 6-3, Grilli b. Lomonte 6-2 6-1. Finale: Grilli b. Raniolo 6-3 6-4.

Ladies 40 – Semifinali: Sganga b. Perondi 6-0 6-0, Chavarria b. Ruggeri 4-6 6-1 6-2. Finale: Sganga b. Chavarria 6-1 6-2.

Under 12/14/16 maschile – Semifinali: Bogni b. Zingaro 6-2 6-4, Corrias b. Pirrello 6-3 6-2. Finale: Bogni b. Corrias 6-3 6-4.

Under 12/14/16 femminile – Semifinali: De Stefano b. Belotti 6-3 6-2, Semplici b. Ardo 6-4 7-5. Finale: De Stefano b. Semplici 6-0 3-6 6-3.

Doppio maschile – Semifinali: Colombo/Giacchi b. Gatti/Cremonesi 6-2 6-0, Gallina/Massetti b. Dal Bosco/Cremonesi ritiro. Finale: Colombo/Giacchi b. Gallina/Massetti 6-1 6-1.

© riproduzione riservata