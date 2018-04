Junior Milano, tutto pronto per i campionati a squadre

Allo Junior Tennis Milano ormai è tutto pronto per l’inizio delle competizioni a squadre che vedranno il team maschile impegnato già a partire da domenica 8 aprile nella fase regionale del campionato di Serie C e quello femminile nella Serie B nazionale (dal 15 aprile). L’obiettivo dello Junior Tennis Milano, come sempre, non può che essere quello di provare a stupire, anche se quest’anno ci sono molti aspetti e novità da tenere in considerazione. Il direttore operativo del club di via Cavriana, Filippo Maltempi, delinea propositi e speranze a poche ore dall’avvio delle competizioni. “Per le ragazze l’obiettivo è senz’altro quello di restare in Serie B. Si tratta di un traguardo difficile ma alla loro portata e penso che la squadra potrà ottenerlo”. La squadra è competitiva grazie al giusto mix tra elementi di grande esperienza come Giorgia Pigato (2.4), Francesca Falleni (2.4) e Marta Brogioni (2.8) e giovanissime come Pervinca Curci (2.6), Gloria Contrino (2.7), Matilde Ronchi (2.7) e Ariella Curci (2.7). Le ragazze giocheranno nel girone 3 del torneo insieme a Tc Foggia, Tc Poggibonsi, Tc Palermo 3, Ct Marino Casalboni (RN), Circolo Tennis Eur e Cs Plebiscito. La prima giornata sarà subito quella di riposo per le ragazze dello Junior, capitanate da Erika Pineider. L’esordio avverrà quindi domenica 22 aprile, in casa, contro le romane del Circolo Tennis Eur.

Discorso diverso invece per i ragazzi. Lo Junior Tennis Milano è inserito nel girone 4 insieme a Tc Brusaporto (BG), Tc Pavia, Ct Giussano (MB), Tc Bovezzo (BS) e Tennis Cesano Maderno (MB). L’esordio del team guidato da coach Ugo Pigato è previsto proprio per l’8 aprile, quando ospiterà i brianzoli del Ct Giussano. Nel 2018 la compagine maschile, che negli ultimi due anni ha sfiorato la promozione in B, è cambiata parecchio per lasciare spazio ai giovanissimi provenienti dal vivaio. “Se negli anni scorsi c’erano elementi molto esperti, quest’anno daremo spazio a ragazzi classe 1999 e 2000, molto promettenti, già di Seconda Categoria, ma quasi tutti al loro esordio in campionato. L’obiettivo primario sarà quello di salvarsi, poi vedremo cosa riusciranno a fare”, precisa Maltempi. Faranno quindi il loro esordio in campionato Alessandro Conca (2.5), già campione regionale Under 16 nella passata stagione, e Boris Sarritzu (2.8). Insomma, la stagione 2018 si apre nel segno della “filosofia Junior”. Quella che punta forte sul vivaio per continuare a giocare un ruolo da protagonista nei campionati degli affiliati. Guardando sempre al futuro.

CALENDARIO: GLI IMPEGNI NEL GIRONE 4 DELLA SERIE C MASCHILE

8 aprile: Junior Tennis Milano – Ct Giussano

15 aprile: Tc Bovezzo – Junior Tennis Milano

22 aprile: Junior Tennis Milano – Tc Pavia

29 aprile: Tennis Cesano – Junior Tennis Milano

6 maggio: Junior Tennis Milano – Brusaporto File

LA ROSA: Stefano Rieti (2.4), Matteo Battaglia (2.5), Alessandro Conca (2.5), Matteo Gostoli (2.5), Christian Migliorini (2.5), Fabio Cibien (2.6), Alberto Micali (2.6), Fabrizio Cecchi (2.6), Boris Sarritzu (2.8).

CALENDARIO: GLI IMPEGNI NEL GIRONE 3 DELLA SERIE B FEMMINILE

15 aprile: turno di riposo per lo Junior Tennis Milano

22 aprile: Junior Tennis Milano – Circolo Tennis Eur

29 aprile: Junior Tennis Milano – Tc Palermo 3

20 maggio: Tennis Club Foggia – Junior Tennis Milano

27 maggio: Junior Tennis Milano – Tc Poggibonsi

3 giugno: Cs Plebiscito – Junior Tennis Milano

10 giugno: Ct Marino Casalboni – Junior Tennis Milano

LA ROSA: Giorgia Pigato (2.4), Francesca Falleni (2.4), Federica Prati (2.4), Pervinca Curci (2.6), Gloria Contrino (2.7), Matilde Ronchi (2.7), Ariella Curci (2.7), Marta Brogioni (2.8).

© riproduzione riservata