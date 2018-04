Le ragazze del Tc Crema pronte per la C

Lo scorso anno a fermare la corsa delle ragazze del Tennis Club Crema ci erano riuscite solo le rivali dello Junior Tennis Milano, poi promosse in Serie B. Ma la formazione di Serie C femminile del circolo cremasco è prontissima a riprovarci. Lo farà con un team ancora più forte, grazie ai preziosi progressi compiuti negli ultimi dodici mesi dalle ragazze della squadra, e anche col piccolo vantaggio di poter giocare fra le mura amiche ben quattro dei cinque incontri della prima fase del campionato. Il sorteggio degli accoppiamenti del Girone 1 ne aveva offerte tre, ma le avversarie del Tennis Club Sesto hanno chiesto l’inversione di campo per la prima giornata, così le ragazze capitanate da Daniela Russino potranno iniziare la corsa promozione in casa, domenica 8 aprile dalle 9 del mattino. Nelle due domeniche successive, invece, saranno ospiti sulla terra di Via del Fante il Tc Milano “Alberto Bonacossa” e l’Harbour Club Milano. Il 29 aprile le cremasche faranno visita all’Associazione Sportiva Amp di Pavia, mentre la prima fase si chiuderà il 6 maggio di nuovo a Crema, contro il Tc Milago Buccinasco (Milano). Quella del Tc Crema è una delle formazioni più giovani del campionato, e – classifiche alla mano – anche una delle più competitive, grazie a Maria Vittoria Viviani (2.4), Lidia Mugelli (2.5), Giulia Finocchiaro (2.8), Marta Bettinelli (2.8), Giulia Nava (3.2), Beatrice Armanni (3.4), Alice Benaglia (3.5), Eva Marie Echeverri (4.1) e Sofia Regazzetti (4.2).

“Nel 2017 abbiamo mancato per un soffio il passaggio alla fase nazionale – ha detto la capitana Daniela Russino -, mentre quest’anno puntiamo a fare un altro passo avanti”. La formazione del Tc Milano Bonacossa sembra essere la favorita sulla carta, ma i posti per la fase regionale a eliminazione diretta sono due, ed è quello il primo obiettivo del team lombardo. “Con il Tc Milano – ha continuato la capitana – sarà un duello difficile, ma avremo la possibilità di affrontarlo in casa e le nostre ragazze stanno giocando piuttosto bene. Mai dire mai”. In attesa dell’esordio della formazione femminile di Serie C, scalda i motori anche la squadra maschile di Serie B, che esordirà domenica 15 aprile in Sicilia, sui campi del Filari Tennis di Rometta (provincia di Messina). Il 22 aprile, invece, la prima sfida casalinga contro il Ct Cesena “A. Ronconi”, già avversaria nell’incredibile play-off promozione per la Serie A2 di due anni fa, terminato nel cuore della notte. Proprio il 22 aprile saranno in campo in via del Fante sia la squadra maschile di B sia quella femminile di C, per una… domenica bestiale.

© riproduzione riservata