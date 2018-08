Lombardia Tennis Tour, concluse le tappe di Legnano e Casorate

Una finale persa la si può accettare, due ancora ancora, ma tre proprio no. Specie per chi nella classifica generale del Lombardia Tennis Tour guarda tutti dall’alto. E allora Thomas Cova si è rimboccato le maniche e al sesto torneo della sua stagione ha fatto finalmente centro, conquistando il titolo al Tc Le Querce di Casorate Sempione (Varese) e rafforzando il suo ruolo di numero 1 del ranking che porterà al Master di fine anno. Quella del tennista del Tc La Pineta di Oggiona (Varese) è stata una vittoria di prepotenza, in un tabellone che invece di risentire della collocazione nel periodo di vacanza, ci ha guadagnato (139 giocatori da 67 club diversi, da ben 12 province differenti). Un’affluenza che ha regalato agli organizzatori un ottimo torneo e ha aumentato il valore del successo di Cova, conquistato in una finale di livello contro il favorito numero 1 Andrea Beghetto, over 45 del Tc Ccr Ispra. Con di fronte le prime due teste di serie, nonché due dei giocatori di Terza categoria più competitivi dell’intera Lombardia, non poteva che venir fuori una finale di altissimo livello, con due ore e 20 minuti di battaglia che hanno premiato Cova per 7-6 7-5 e strappato applausi a ripetizione. Sembrava di assistere a un incontro di livelli ben più alti, con tanti colpi vincenti e pochissimi errori. La differenza l’hanno fatta i punti decisivi: li ha vinti quasi tutti Cova, consolidando il suo ruolo di numero 1 del ranking (è stato fra i protagonisti di tutti e sei i tornei disputati) e diventando il primo nella storia del Tennis Tour a superare quota 1.000 punti in classifica in una sola stagione.

Nel femminile, invece, a far festa a Casorate Sempione è stata l’under 16 Rebecca Belotti, capace di battere in semifinale la prima testa di serie Sara Monolo e poi di spuntarla per 4-6 6-2 6-2 nella finale contro Enrica Dedè. Decisiva la maggiore freschezza fisica della Belotti che, in avvio di terzo set, ha approfittato dei crampi che hanno colpito la rivale, impedendole di restare competitiva. La Dedè ha deciso di proseguire comunque, sperando nel miracolo, ma l’avversaria è stata brava a non lasciarsi distrarre dalla situazione e si è presa il titolo. La tappa del Tc Le Querce ha incoronato anche la coppia composta da Luca Gimbelli e Simone Macchi, che da primi favoriti si sono presi il titolo superando in finale Samuele Mariani e Marco Dedè, padre di Enrica. Mastica amaro quest’ultimo, che arrivava dal successo al Tennis Tosi (in coppia con Stefano Parma), e ha visto sfumare la doppietta. Proprio l’appuntamento di Legnano ha preceduto quello di Casorate Sempione, consegnano i titoli a due big del circuito. Fra le donne ha trionfato la maestra di casa Francesca Sganga, vincitrice nel 2017 del Master lombardo del Tennis Tour, passata in finale sulla sorpresa Simona Orgera, partita dal tabellone iniziale e arrivata fino in fondo. Nel maschile, invece, successo per il 3.2 Giacomo Sartori, che si è imposto per 7-6 6-1 nella finale contro Andrea Maronati e si è guadagnato il secondo posto in classifica. Prima del Master restano ora 4 appuntamenti: al Tc Gallarate è in corso la dodicesima tappa, una delle più seguite dell’anno, che terminerà il 9 settembre. Poi le ultime tre: Parabiago, Ispra e Lacchiarella.

RISULTATI

10° TAPPA – Tennis Tosi, Legnano

Singolare maschile – Quarti di finale: Maronati b. Consolandi 6-4 3-6 6-3, Pirrello b. Luoni ritiro, Ferrari b. Ledesma 6-4 6-2, Sartori b. Principi 6-1 6-1. Semifinali: Maronati b. Pirrello ritiro, Sartori b. Ferrari 6-2 6-3. Finale: Giacomo Sartori b. Andrea Maronati 7-6 6-1.

Singolare femminile – Quarti di finale: Sganga bye, Melotti b. Llorente Scipio 1-0 ritiro, Orgera b. Lucchini 6-0 6-1, Belotti b. Roveda 6-4 6-4. Semifinali: Sganga b. Melotti 6-4 6-2, Orgera b. Belotti 6-3 6-2. Finale: Francesca Sganga b. Simona Orgera 6-4 6-2.

Doppio maschile – Semifinali: Casale/Bienati b. Pirrello/Pisoni 6-3 3-1 ritiro, Dedè/Parma b. Bestetti/Gimbelli 2-6 6-2 10/8. Finale: Dedè/Parma b. Casale/Bienati 6-4 6-2.

11° TAPPA – Tc Le Querce, Casorate Sempione

Singolare maschile – Quarti di finale: Beghetto b. Federici 6-1 6-1, Piraino b. Fava 6-0 6-3, Brianza b. Maiera 6-4 6-3, Cova b. Maronati 6-3 6-2. Semifinali: Beghetto b. Piraino 6-3 6-0, Cova b. Brianza 6-4 6-0. Finale: Thomas Cova b. Andrea Beghetto 7-6 7-5.

Singolare femminile – Quarti di finale: Monolo bye, Belotti b. Torresan 6-4 6-2, Dedè b. Melloni ritiro, Pessina bye. Semifinali: Belotti b. Monolo 6-1 6-4, Dedè b. Pessina 6-2 6-3. Finale: Rebecca Belotti b. Enrica Dedè 4-6 6-2 6-2.

Doppio maschile – Semifinali: Gimbelli/Macchi b. Bestetti/Soria 7-5 6-4, Dedè/Mariani b. Maiera/Fava 2-6 7-5 10/6. Finale: Gimbelli/Macchi b. Dedè/Mariani 6-3 6-4.

© riproduzione riservata