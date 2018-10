Lombardia Tour, al Tc Ispra vincono Palazzo e Novati

Nessuna rivoluzione nella classifica finale ma tante sorprese dopo la quattordicesima e penultima tappa del Lombardia Tennis Tour al Tc CCR Ispra (Va) che si è disputata dal 15 al 30 settembre scorso. Nel club affacciato sulla sponda orientale del Lago Maggiore c’erano 74 iscritti pronti a darsi battaglia nei due tabelloni di singolare, maschile e femminile. Tra gli uomini ha trionfato Francesco Palazzo (3.4) del “Più Tennis” di Varese che in finale si è imposto sulla rivelazione del torneo, Umberto Codeluppi (3.3), over 45 di Eco Sport Tennis che in semifinale si era sbarazzato contro ogni pronostico della terza testa di serie del tabellone, Davide Rodomonti. Dopo un primo set piuttosto equilibrato, Codeluppi si è difeso come ha potuto ma non è riuscito a contenere l’avversario che ha preso il largo e chiuso per 6-4 6-2 una finale piacevole anche se mai realmente in bilico. Grazie a questo successo, Palazzo ha superato il ventenne Filippo Morlacchi, 3.1 del Tennis Time Champion di Busto Arsizio, vincitore della scorsa tappa in quel di Parabiago, al 22° posto in classifica generale con 270 punti. L’impressione è che, a dispetto della classifica attuale, il valore dell’atleta del circolo “Più Tennis” di Varese sia decisamente superiore. Quella di Ispra è stata la sua prima tappa nel circuito Lombardia Tennis Tour di quest’anno, altrimenti avrebbe certamente avuto tutte le carte in regola per entrare nella Top 16 che dà diritto al Master finale ormai alle porte.

Il tabellone femminile ha incoronato invece il successo di Cristina Novati (Tennis dei Laghi) che in finale ha battuto Elisabetta Tredici (Tc Gemonio) per 6-4 0-6 6-1 in un match dai due volti dove non sono certo mancate le emozioni. Fuori in semifinale le prime due teste di serie del tabellone, Clementina Lovere e Martina Martinelli. Lovere resta comunque nella Top 16 ed è praticamente certa del pass per il Master finale. Questo successo, che segue l’ottima prova nella quarta tappa a Malnate, serve a Novati per salire al quarto posto della classifica generale e rafforzare ulteriormente il suo piazzamento tra le primissime di questo Tour 2018. Classifiche dunque piuttosto definite, anche se gli ultimi verdetti arriveranno dalla tappa di Lacchiarella (Mi) in corso proprio in questi giorni che potrà regalare ancora qualche piccola grande sorpresa. Poi, dal 13 al 28 ottobre sarà la volta del Master, con 16 partecipanti per tabellone a caccia del titolo e dell’assegno da quasi 2.500 dollari per allenarsi una settimana alla IMG Academy di Nick Bollettieri in Florida, il “tempio sacro” del tennis.

RISULTATI

14° TAPPA – Tc CCR Ispra (Va)

Singolare maschile – Quarti di finale: Palazzo b. Gimbelli 6-1 7-6, Colazzo b. Mariani 6-4 2-6 7-5, Codeluppi b. Rodomonti 6-0 6-2, Brianza b. Corbo 6-0 6-2. Semifinali: Palazzo b. Colazzo 6-1 6-0, Codeluppi b. Brianza n.d. Finale: Francesco Palazzo b. Umberto Codeluppi 6-4 6-2.

Singolare femminile – Quarti di finale: Rovere bye, Tredici b. Ferrari 6-0 6-1, Novati b. Podestà 6-2 7-5, Martinelli bye. Semifinali: Tredici b. Rovere n.d., Novati b. Martinelli 6-1 6-3. Finale: Cristina Novati b. Elisabetta Tredici 6-4 0-6 6-1.

© riproduzione riservata