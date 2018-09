Lombardia Tour, Morlacchi e Ardo vincono a Parabiago

Per chiunque nutrisse ancora ambizioni di qualificazione per il Master finale del Lombardia Tennis Tour, è tempo di darci dentro. Perché la rassegna regionale di tornei di Terza categoria è sempre più lanciata verso il maxi evento conclusivo dello Sporting Club Mondodomani di Marnate (Varese), in programma dal 13 al 28 ottobre. In ottica qualificazione, l’ultima rinfrescata alla classifica l’ha data la tappa del Circolo Tennis Parabiago, la numero 13 di una stagione iniziata ad aprile e che continua a mandare in scena appuntamenti di successo. Nel club della famiglia Ceruti c’erano oltre 100 iscritti solo per il singolare maschile, conquistato dal ventenne Filippo Morlacchi, 3.1 del Tennis Time Champion di Busto Arsizio. Nell’elenco dei favoriti il varesino era un po’ nascosto dalla settima testa di serie, ma è bastato vederlo in azione per capire che il suo tennis aveva qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri, più che sufficiente per arrivare in fondo. Un traguardo che Morlacchi (all’esordio nel Tennis Tour) ha raggiunto con quattro successi di qualità: in tutti gli incontri disputati si è trovato di fronte altrettanti giocatori con la sua stessa classifica, ma li ha sconfitti senza particolari difficoltà, chiudendo per 6-1 6-3 la finale contro Niccolò Fava, uno dei big del circuito. Avanti per 6-1 5-1, Morlacchi ha avuto un piccolo calo che ha rischiato di rimettere tutto in discussione, ma dopo aver ceduto due game di fila ha evitato di perdere anche il terzo, salvando un paio di palle-break e prendendosi il titolo al terzo match-point. La sua situazione in classifica dopo il titolo è il miglior spot per la competitività del Tennis Tour: malgrado abbia vinto uno dei tornei più ‘tosti’ dell’anno, con ben dieci giocatori di classifica 3.1 in gara, Morlacchi non potrà giocare il Master finale: non ha raccolto punti a sufficienza (e salta le ultime due tappe).

Come non ha sorpreso la vittoria di Morlacchi, lo stesso vale per il trionfo di Annachiara Ardo, favorita numero uno fra le donne. In una finale fra under 14 contro Eleonora Rivas Tognetti, la giovane del Tc Varese (già protagonista prima nel suo club e poi a Gallarate) ha chiuso con un doppio 6-2, adattandosi meglio al campo rapido del Ct Parabiago che ha ospitato il match decisivo. Grande successo anche per il tabellone di doppio, con ben sedici coppie in gara e una valanga di sorprese. Le prime coppie del seeding sono cadute tutte prima delle semifinali, e il titolo è andato a Luca Sansotera, over 40 del Tc Boschetto, e Matteo Manara, classe 1986 del Tc Pontenuovo, team all’esordio nel circuito. Ai quarti i due hanno fatto fuori la prima coppia della classifica, Favetti/Mariani, mentre in finale l’hanno spuntata per 6-3 6-4 contro i padroni di casa Ceruti/Colla, in un duello ben più combattuto di quanto dica il punteggio finale. Basti pensare che fra le tre finali, tutte giocate in contemporanea, è stata la più lunga. Già in corso le ultime due tappe del circuito: domenica 30 terminerà quella di Ispra (Va), sette giorni più tardi quella di Lacchiarella (Mi). Poi sarà la volta del Master, con 16 partecipanti per categoria a caccia del titolo e anche (per i tornei di singolare) del voucher del valore di quasi 2.500 dollari per una settimana di allenamento alla IMG Academy di Bradenton (Florida), casa del “guru” Nick Bollettieri.

RISULTATI

13° TAPPA – Circolo Tennis Parabiago

Singolare maschile – Quarti di finale: Fava b. Liguori 3-6 6-2 6-3, Mariani b. Viscione ritiro, Panaro b. Bossi 6-1 6-3, Morlacchi b. Gimbelli 6-0 6-4. Semifinali: Fava b. Mariani 3-6 6-4 6-4, Morlacchi b. Panaro 6-4 6-3. Finale: Filippo Morlacchi b. Niccolò Fava 6-1 6-3.

Singolare femminile – Quarti di finale: Ardo bye, Martinelli b. Mussi 6-4 5-7 6-0, Belotti b. Re 6-0 6-1, Rivas Tognetti b. Terzaghi 4-6 6-1 6-1. Semifinali: Ardo b. Martinelli 6-3 6-0, Rivas Tognetti b. Belotti 5-7 7-6 6-4. Finale: Annachiara Ardo b. Eleonora Rivas Tognetti 6-2 6-2.

Doppio maschile – Semifinali: Sansotera/Manara b. Lusardi/Legnani 6-3 2-6 10/4, Ceruti/Colla b. Gimbelli/Macchi 4-6 6-2 10/6. Finale: Sansotera/Manara b. Ceruti/Colla 6-3 6-4.

