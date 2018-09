Master della Brianza, a Besana vincono Gamba e Caron

La 38ª edizione del Master della Brianza ha ripreso la sua corsa dopo la pausa estiva verso le finali di Monza. E lo ha fatto sui campi della Polisportiva Besanese, classica tappa di inizio settembre della manifestazione tennistica più longeva d’Italia per i Quarta categoria, e da quest’anno anche per i Terza. L’evento di Besana Brianza (MB) è stato l’ultimo per quanto riguarda il circuito femminile, mentre quello maschile si è diviso proprio tra i campi di via De Gasperi e il Tennis Desio. A spuntarla a Besana nel tabellone maschile riservato ai Quarta (limitato ai 4.3) è stato Luciano Caron, 4.3 del Tennis Club Seregno (MB), capace di imporsi da favorito. In semifinale Caron ha battuto Andrea Luciano Viganò, 4.5 tesserato per l’Alte Groane Club (MB), con il punteggio di 6-4 6-2, mentre nell’atto conclusivo non ha lasciato scampo al capo-classifica Stefano Garghentini, 4.4 del Villa Reale Tennis di Monza (6-3 7-5 il risultato dopo quasi due ore di battaglia). Ottimo piazzamento per Paolo Villa, 4.3 del Tennis Altopiano (BG), giunto in semifinale e sconfitto in due set da Garghentini (6-3 6-1). Nella graduatoria maschile, proprio Garghentini si conferma in testa, mentre Caron raggiunge la seconda posizione.

Nel torneo femminile l’ultima vincitrice di tappa in ordine cronologico è stata Michela Gamba, alla sua prima affermazione stagionale. In finale la classificata 3.3 dello Sportrend Tennis (MI) ha prevalso su Ilaria Di Palma, 3.3 del Tennis Club Rovellasca (CO), con un doppio 6-3. Buona prova anche per le semifinaliste Rebecca Llorente Scipio (3.3 della Scuola Tennis Varese, sconfitta da Di Palma per 6-3 2-6 6-3) e Marydhel Requizo (3.3 del Tennis Club Villasanta, MB) battuta da Gamba sempre con un duplice 6-3. Nella classifica generale femminile, Requizo ha agguantato la terza posizione, dietro alla coppia capolista formata da Carlotta Querin e Roberta Bassani. Le liste dei partecipanti al Master finale di Monza verranno comunicate entro la fine della settimana, dopo i risultati della tappa maschile dedicata ai Terza categoria di Desio. Ormai è tutto pronto per un epilogo che, come tradizione, promette scintille. Si comincia sabato 22 settembre, mentre titoli e premi verranno consegnati sabato 29, il giorno delle finalissime.

I RISULTATI

Polisportiva Besanese, Besana in Brianza (MB)

Singolare femminile (Lim. 3.2) – Quarti di finale: Di Palma b. Dell’Orto 6-1 6-2, Llorente Scipio b. Rovetta 6-4 6-3, Gamba b. Di Gennaro 6-2 6-1, Requizo b. Tanzi 6-2 6-2. Semifinali: Di Palma b. Llorente Scipio 6-3 2-6 6-3, Gamba b. Requizo 6-3 6-3. Finale: Gamba b. Di Palma 6-3 6-3.

Singolare maschile (Lim. 4.3) – Quarti di finale: Caron b. Galli 6-2 6-2, Viganò b. Fabiani 6-3 3-6 7-5, Garghentini b. Mariani 6-2 6-1, Villa b. Nicolini 6-2 6-1. Semifinali: Caron b. Viganò 6-4 6-2, Garghentini b. Villa 6-3 6-1. Finale: Caron b. Garghentini 6-3 7-5.

LE CLASSIFICHE

LE TOP 8 (Lim. 3.2): 1. (parimerito) Querin, Bassani 35 punti; 3. Requizo 30 punti; 4. (parimerito) Attias, Superci, Bilotta, Dell’Orto, Di Gennaro 25 punti.

I TOP 5 (Lim. 4.3): 1. Garghentini 35 punti; 2. Caron 30 punti; 3. (parimerito) Santorsola, Castagnetta, Viganò 10 punti.

© riproduzione riservata