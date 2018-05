Master della Brianza, i vincitori a Carnate e Usmate Velate

Il 38° Master della Brianza procede spedito e mette a referto il secondo torneo ‘combined’ della stagione. Quello disputato sui campi del Tennis Enjoy di Carnate (MB). A spuntarla nel tabellone maschile è stato il secondo favorito della vigilia Daniele Sironi, classificato 3.2 e portacolori del Circolo Tennis Roseda di Merate (LC). Sironi ha vinto sostenendo ben poche difficoltà: nelle quattro partite affrontate non ha perso nemmeno un set e solo due volte ha chiuso un parziale col punteggio di 7 giochi a 5. Una facile cavalcata fino alla finale, dove ha battuto per 6-2 6-1 Simone Sala, 3.3 del Tc Ambrosiano di Milano. In semifinale sono arrivati la testa di serie n.1 del tabellone Andrea Vergani (3.2 del Tennis Bellusco 2012, MB) e Marco Mottadelli (3.3 tesserato per la L&M Tennis Academy). Il primo è stato sconfitto per 6-1 6-3 da Sala, mentre il secondo è incappato nel futuro vincitore Sironi. Nel torneo femminile ad alzare le braccia al cielo è stata Giulia Maria Riboni (3.2 della Pro Patria Milano) che ha battuto in finale con un doppio 6-3 Judith Esther Kim Attias (3.3 del Tc Milano Alberto Bonacossa). Entrambe le protagoniste avevano raggiunto l’atto conclusivo dopo aver combattuto nelle rispettive semifinali per tre set: Riboni si era imposta in uno scontro tutto in famiglia sulla madre Roberta Bassani (3.2 del Tc Sesto), mentre Attias aveva rimontato con successo Sara Superci (3.2 del Tennis Project di Osio, Bergamo).

A pochi chilometri di distanza, sui campi del Tennis Club Usmate Velate, si è conclusa anche la prima tappa maschile dedicata ai giocatori di classifica Fit fino a 4.3. A sbaragliare la concorrenza è stato Davide Mapelli (4.3 della Prosport Tennis, MI), che ha battuto in finale Marco Musitano (4.3 dello Sporting Milanino) col punteggio di 7-5 6-3. Hanno raggiunto le semifinali Luca Santorsola (4.3 del Tc Pioltello, MI) e un ottimo Simone Dominici (4.NC dell’Harbour Club di Milano) che è partito dal primo tabellone e ha vinto ben 9 match prima della sconfitta nel penultimo atto. Nelle classifiche regna ancora l’equilibrio: in quella maschile 3.2-4.2 e in quella femminile ci sono due terzetti al comando, mentre la ‘maschile 4.3-NC’ segue ovviamente l’ordine dei piazzamenti del primo torneo di Usmate Velate. Ma adesso è subito tempo per il Master della Brianza di alzare i ritmi: già in corso di svolgimento la terza tappa del circuito maschile 3.2-4.2 e la seconda tappa del maschile 4.3-NC presso lo Sporting Club Brugherio (MI), mentre al Tc Lecco è in dirittura d’arrivo la terza tappa del circuito femminile. E si comincia ad andare davvero a tutto gas.

I RISULTATI

Tennis Enjoy – Sporting Carnate

Singolare maschile (Lim. 3.2). Quarti di finale: Vergani b. Grilli 2-6 7-6 6-3, Sala b. Cappelletti 6-3 6-2, Mottadelli b. Ghizzi n.d., Sironi b. Pravettoni 6-4 6-4. Semifinali: Sala b. Vergani 6-1 6-3, Sironi b. Mottadelli 7-5 6-3. Finale: Sironi b. Sala 6-2 6-1.

Singolare femminile (Lim. 3.2). Quarti di finale: Superci b. Fontana 6-3 3-6 6-1, Attias b. Trolese 6-4 6-4, Bassani b. Visintini 6-4 6-0, Riboni b. Machinè n.d. Semifinali: Attias b. Superci 3-6 7-5 6-0, Riboni b. Bassani 6-3 3-6 6-2. Finale: Riboni b. Attias 6-3 6-3.

Tennis Club Usmate Velate

Singolare maschile (Lim. 4.3). Quarti di finale: Musitano b. Galbiati 6-3 1-0 rit., Santorsola b. Brancaleone 6-2 6-1, Mapelli b. Sala 6-2 6-2, Dominici b. Ghisleni 6-1 6-1. Semifinali: Musitano b. Santorsola 6-4 6-2, Mapelli b. Dominici 6-2 0-6 6-2. Finale: Mapelli b. Musitano 7-5 6-3.

LE CLASSIFICHE

I TOP 6 (Lim. 3.2): 1. (parimerito) Fanzaga, Sironi, Vergani 20 punti; 4. (parimerito) Notarianni, Sala, Mottadelli 15 punti.

LE TOP 4 (Lim. 3.2): 1. (parimerito) Oriali, Riboni, Bassani 20 punti; 4. (parimerito) Querin, Attias 15 punti.

I TOP 4 (Lim. 4.3): 1. Mapelli 20 punti; 2. Musitano 15 punti; 3. (parimerito) Dominici, Santorsola 10 punti.

IL MASTER ON-LINE Tutti i tabelloni, i risultati aggiornati, il calendario dei tornei e le classifiche su www.masterdellabrianza.it.

