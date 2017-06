Master della Brianza: Quaroni vince a Carnate, Querin a Lentate

Il 37° Master della Brianza, manifestazione di tornei riservata a giocatori e giocatrici limitata alla categoria 3.4, continua la sua marcia e lo fa mandando in archivio ben due prove del circuito femminile. Si sono concluse terza e quarta tappa da calendario: una al Tennis Up – Sporting Carnate (MB), l’altra al Club Alte Groane di Lentate sul Seveso (MB), new entry della stagione 2017. La vincitrice a Carnate è stata Simona Quaroni, classificata 4.1 e tesserata per il Tennis Club Lecco, brava a superare in finale Federica Borsatti, 4.2 del Villa Reale Tennis Monza. Un match clou che ha visto partire forte la portacolori brianzola (6-1 il primo set in suo favore), prima del veemente ritorno della lecchese, testa di serie numero 2 del tabellone, capace con lo stesso punteggio di chiudere gli altri due parziali. Buone prove anche per le semifinaliste: Giulia Colombo (4.1 del Tennis Club Trezzo) si è arresa alla Borsatti, mentre Federica Roveda (4.1 del Quanta Club di Milano) ha dato parecchio filo da torcere alla futura vincitrice, perdendo dopo una lunga maratona con il punteggio di 7-5 5-7 7-5.

Nel torneo a Lentate invece largo alle giovani, anzi, alle giovanissime: in una finale tra ‘millenials’ Carlotta Querin, 3.5 classe 2002 tesserata per il Tennis Club Fabio Campagnoli (Castel San Giovanni, Piacenza) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-0 Alice Benaglia (4.3, classe 2006 del Tennis Club Crema). Sul terzo gradino del podio Ginevra Marcarini (4.2 della Pro Patria Milano) e ancora Federica Roveda: la prima ha perso in semifinale contro Carlotta Querin che era accreditata della testa di serie numero 1, mentre l’altra non è potuta scendere in campo contro Alice Benaglia. Archiviate le due tappe, la classifica femminile vede sempre al comando Priscilla Pennings con 30 punti, ma dietro di lei si è portata a sole 5 lunghezze la vincitrice di Carnate Simona Quaroni. A inseguire, a 20 punti, c’è un terzetto composto da Roberta Lucchini (vittoriosa a Brugherio), proprio Carlotta Querin e Federica Roveda. Il prossimo appuntamento per il circuito femminile è fissato per il 24 giugno, quando prenderà il via il torneo del Tennis Desio (MB). Ma in campo in questi giorni torridi ci sono già gli uomini, che stanno disputando la fase finale della tappa targata Tennis Garden di Cologno (MI). Perché il Master della Brianza non si ferma nemmeno alle porte dell’estate.

I RISULTATI

3ª tappa, Tennis Up – Sporting Carnate

Singolare femminile. Quarti di finale: Borsatti b. Vinci 6-1 6-3, Colombo b. Invernizzi 6-3 6-2, Roveda b. Pighi 3-6 6-2 6-4, Quaroni b. Paloschi 6-4 6-3. Semifinali: Borsatti b. Colombo 6-3 6-2, Quaroni b. Roveda 7-5 5-7 7-5. Finale: Quaroni b. Borsatti 1-6 6-1 6-1.

4ª tappa, Alte Groane Club Lentate sul Seveso

Singolare femminile. Quarti di finale: Querin b. Perego n.d., Marcarini b. Paloschi 3-6 6-1 6-1, Benaglia b. Lodigiani n.d., Roveda b. Galbiati 6-3 6-2. Semifinali: Querin b. Marcarini 6-3 6-2, Benaglia b. Roveda n.d. Finale: Querin b. Benaglia 6-4 6-0.

LE CLASSIFICHE

I TOP 7: 1. Ceraolo 35 punti; 2. Sironi 30 punti; 3. Bruno 20 punti; 4. (parimerito) Bianchini, Fumagalli, Alfieri, Orsi 15 punti.

LE TOP 5: 1. Pennings 30 punti; 2. Quaroni 25 punti; 3. (parimerito) Lucchini, Querin, Roveda 20 punti.

