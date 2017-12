Memorial Agazzi, Martini e Coppini i qualificati al main draw

Per vedere in campo tutti i big bisognerà aspettare ancora qualche ora, ma la nona edizione del Memorial Carlo Agazzi – Trofeo CST ha già regalato spettacolo, confermando tutte le premesse della vigilia. Perché se è vero che il rodeo Open di Iseo (provincia di Brescia) entrerà nel vivo nella giornata di domenica, è vero anche che al PalaIseo è già arrivato un gustoso antipasto nel sabato delle qualificazioni, che ha visto quindici giocatori in campo a contendersi i pass per la seconda giornata. Il primo a festeggiare è stato Ottaviano Martini, classificato 2.4, grande sorpresa della giornata inaugurale: il ventenne lecchese ha esordito rifilando un doppio 4-1 a Manuel Massimino, poi ha fatto fuori in rimonta (3-5 5-4 4-0) la prima testa di serie delle qualificazioni Davide Pontoglio, e quindi ha superato la classica prova del nove contro il pugliese (trapiantato a Palazzolo Sull’Oglio) Giuseppe Tresca. Per quanto visto nei primi due incontri il favorito era il lombardo, che ha confermato i pronostici superando il rivale con un facile 4-1 4-2, e guadagnandosi la possibilità di affrontare domenica Flavio Cipolla, unico capace di conquistare il Memorial in due occasioni. Nella parte bassa del tabellone, invece, il pass per la giornata di domenica è andato ad Alessandro Coppini, 19 anni da Milano, anche lui protagonista di una bella rimonta al secondo turno: ha sconfitto per 2-4 5-4 4-2 l’esperto Jonata Vitari, e poi si è guadagnato la qualificazione (e la sfida col campione uscente Federico Gaio) battendo per 4-1 5-4 Alessandro Dragoni.

Nel frattempo sono arrivati al PalaIseo anche i big in gara domenica, compreso il grande favorito Paolo Lorenzi. Venerdì il n.2 d’Italia ha festeggiato in terra bresciana il 36esimo compleanno, mentre nel pomeriggio di sabato ha partecipato all’evento organizzato al negozio Tennis Player di Brescia, trascorrendo qualche ora a disposizione degli appassionati per chiacchiere, foto e autografi. Nel pomeriggio si è conclusa anche l’edizione 2017 del torneo sociale del PalaIseo, vinto da Paolo Marchetti, passato per 4-2 2-4 4-2 in finale su Gianluca Verzeletti. Domenica il programma scatta alle 10 (ingresso gratuito), con in campo una dopo l’altra tutte le stelle della nona edizione. Dalle 14.30 è prevista anche la diretta TV sul canale TeleTutto (e in streaming su teletutto.it), con ampie finestre nel corso della trasmissione “Tutti in campo”. Fra semifinali e finale, intorno alle 16.30, l’esibizione “Gioca con il campione”, aperta a chiunque desideri scambiare qualche palla con i professionisti. Ulteriori informazioni su www.palaiseo.it o sulla pagina Facebook del Memorial Carlo Agazzi – Trofeo CST.

I RISULTATI

Primo turno: Martini b. Massimino 4-1 4-1, Tresca b. Pozzi 4-5 4-0 4-1, Berta b. F. Arnaboldi 3-5 5-3 4-2, Vitari b. Malgaroli 4-2 ritiro, Coppini b. Serafini 4-2 4-2, Dall’Asta b. Casati 4-2 4-2, Dragoni b. Cassago 4-1 5-3.

Secondo turno: Martini b. Pontoglio 3-5 5-4 4-0, Tresca b. Berta 4-2 4-2, Coppini b. Vitari 2-4 5-4 4-2, Dragoni b. Dall’Asta 2-4 4-2 5-4.

Turno di qualificazione: Martini b. Tresca 4-1 4-2, Coppini b. Dragoni 4-1 5-4.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 17 DICEMBRE

Ore 10: Gaio vs Coppini. Ore 11: Berrettini vs A. Arnaboldi. Ore 12: Cipolla vs Martini. Ore 14.30: semifinale parte bassa tabellone. Ore 15.30: semifinale parte alta tabellone. Ore 16.30: esibizione Gioca con il Campione. Ore 17.30: finale. A seguire premiazioni. Ingresso gratuito.

