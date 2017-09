Milano Tennis Tour, a Parabiago hurrà per Consolandi e Sganga

Ci voleva l’ultima tappa prima del Master finale per regalare al Milano Tennis Tour la più grande sorpresa della stagione. O quasi, visto che il successo di Stefano Consolandi nel 1° Trofeo Ctp del Circolo Tennis Parabiago è sorprendente solo per l’attuale classifica del 42enne di casa, sceso fino a 4.3 e costretto a partire dal tabellone intermedio. Ma chi l’ha visto giocare si è accorto subito che il suo tennis vale molto di più, e che nasconde un passato da buon B3 nelle vecchie classifiche federali, prima di una quindicina d’anni senza giocare tornei. Il milanese ha deciso di ripensarci quest’anno, e dopo essersi fatto notare nella tappa di Legnano, ha vinto quella del club dove è tesserato, portando a casa otto match in una decina di giorni. Una prova di forza importante, costruita con un gran servizio, che dall’alto del suo metro e 95 è veramente un’arma di spessore, e con la costante ricerca della rete, per evitare scambi lunghi e non perdere il comando del gioco. Armi che in finale sono state fatali a Demetrio Devito, uno dei sette 3.3 al via. L’over 45 dello Sporting Mondodomani è riuscito a vincere il primo set, ma alla lunga il tennis di Consolandi ha fatto la differenza, regalandogli titolo e qualificazione per il Master finale. Un obiettivo che Francesca Sganga ha invece raggiunto addirittura in due Tennis Tour diversi: quello di Milano e quello di Varese. La 39enne milanese ha vinto a Parabiago il suo sesto torneo stagionale del circuito (tre nel Varesotto e tre nel Milanese), ed è l’unica giocatrice dell’intera manifestazione a non aver mai perso una partita. La sua legge è semplice: quando c’è, vince, grazie a un tennis d’altri tempi fatto di tocco e talento, particolarmente indigesto alle giovani di oggi. Dopo i successi a Dairago e Busto Garolfo, la maestra del Tennis Tosi di Legnano ha fatto tris cedendo appena cinque game in due incontri: due contro Rebecca Belotti e tre contro Simona Fraenza.

La Sganga ha chiuso al secondo posto della classifica generale, dietro alla sola Giada Zorzan, proprio come i fratelli Sebastiano e Marzio Morlacchi, vincitori del tabellone di doppio. E pensare che i due avevano rischiato grosso già all’esordio contro il maestro di casa Cristiano Colla e il suo allievo Stefano Mazzetto, ma una volta conquistato quel match al long tie-break (5-7 6-2 10/7 lo score) hanno cambiato marcia. L’eliminazione al secondo turno dei leader Mazzucco/Colautto gli ha dato una mano, e loro si sono fatti trovare pronti vincendo quarti di finale, semifinale e finale senza cedere un set. Battuti, all’ultimo atto, Mauro Cossani e Andrea Esposito, vincitori nel marzo 2016 della prima storica tappa del Tennis Tour, giocata a Lonate Ceppino (Varese). Al Master finale ci saranno anche questi ultimi, come terzi della classifica, insieme ad altri 134 giocatori che dal 30 settembre all’8 ottobre calcheranno i tre campi indoor in erba sintetica dello Sport Time Lacchiarella, sede del maxi-evento conclusivo del circuito, capace di coinvolgere nelle dieci tappe la bellezza di 1.078 atleti. Ben tredici se ne andranno da vincitori: i due doppisti più sei uomini e cinque donne. Oltre agli otto tabelloni (quattro maschili e quattro femminili) per 3.3/3.4/3.5, 4.1/4.2/4.3, 4.4/4.5/4.6/Nc, e under 12/14/16, per le donne ci sarà anche il ladies 40, per gli uomini l’over 45 e l’over 55. Un bel modo per premiare più giocatori possibile, e lasciare un’impronta tangibile della qualità e del successo del Tennis Tour.

RISULTATI

10° TAPPA – Circolo Tennis Parabiago

Singolare maschile – Quarti di finale: Panaro b. Orrù 6-2 4-6 6-2, Devito b. Colla 7-5 4-6 6-3, Varano b. Rossetti 3-6 7-5 6-2, Consolandi b. Colombo 6-3 6-4. Semifinali: Devito b. Panaro 6-4 6-1, Consolandi b. Panaro 6-1 6-1. Finale: Consolandi b. Devito 4-6 6-3 6-3.

Singolare femminile – Semifinali: Sganga b. Belotti 6-2 6-0, S. Fraenza b. L. Fraenza 6-0 6-0. Finale: Sganga b. S. Fraenza 6-2 6-1.

Doppio maschile – Semifinali: Cossani/Esposito b. Quintavalla/Schiavio ritiro, Morlacchi/Morlacchi b. Panaro/Panaro 6-2 6-2. Finale: Morlacchi/Morlacchi b. Cossani/Esposito 6-3 6-4.

