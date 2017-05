Novara Tennis Tour, Pirrone domina anche a Cerano

Prima a Bellinzago Novarese, poi al Tennis Club Cerano, e l’edizione inaugurale del Novara Tennis Tour potrebbe aver già trovato il suo dominatore. Lo dicono i risultati di Stefano Pirrone, classe 1994 del Tennis Verbania, il migliore nella fase inaugurale del nuovo circuito di tornei di terza categoria (limitati 3.3), diviso in varie province del nord Italia. Al via della tappa maschile di Cerano si sono presentati ben 78 giocatori (121 se si considerano anche donne e doppio), ma a vincere è stato di nuovo il 23enne della provincia di Verbano Cusio Ossola, con il suo tennis potente ed esplosivo. Picchia forte appena possibile, Pirrone, e quando riesce a sbagliare poco son dolori per tutti. Se n’è accorto in finale Simone Fontolan, terza testa di serie, che per tutto il primo set non ha potuto far altro che incassare vincenti su vincenti, prima di salire di livello e giocarsela alla pari nel secondo. Ma alla fine l’ha spuntata di nuovo Pirrone, con il punteggio di 6-0 7-6, raccogliendo il secondo successo e candidandosi alla vittoria anche della quarta tappa, che terminerà nel fine settimana allo Sporting Club Gignese, dove è favorito d’obbligo oltre che prima testa di serie. Festa del Verbano Cusio Ossola anche nel femminile, che ha premiato l’under 16 Maria Chiara Portalupi, classe 2002 del Tennis Omegna, capace grazie a un tennis pulito e ordinato di chiudere per 6-3 6-4 la finale contro Spagnolini Silvia, che in precedenza aveva eliminato la seconda favorita Giorgia Vanotti. Novarese, invece, il titolo di doppio, conquistato dalla coppia dell’At Novara Mazzocchi/Dell’Aquila, passati per 0-6 6-3 10/6 sul duo Bojeri/Caratti.

“Tre finali di livello – ha detto Davide Golinelli, anima del progetto Tennis Tour – hanno chiuso una tappa di grande successo. Ci piace pensare che il nostro circuito sia una sorta di certificato di qualità per un evento, e chi si è presentato al Tc Cerano ha potuto toccarlo con mano. Organizzazione di alto livello e programmazione perfetta, stiamo parlando di un torneo in grado di coinvolgere molto di più rispetto agli anni scorsi”. Già, perché l’appuntamento di Cerano è un classico, ma l’ingresso nel Novara Tennis Tour ne ha aumentato visibilità e numero d’iscritti, rendendo la manifestazione ancora più avvincente. “Merito del circuito – prosegue Golinelli – ma anche della grande attenzione degli organizzatori, che per i premi si sono ispirati addirittura a quelli del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera”. Vuol dire che nelle mani dei finalisti sono finiti trofei simili a quello alzato al cielo a inizio maggio dal numero 10 del mondo Alexander Zverev: un bel modo per sentirsi “pro”. Chiusa la terza tappa, e con la quarta lanciata verso le fasi finali, è tempo di pensare a quinta e sesta, al via in contemporanea: si giocheranno dal 3 al 18 giugno al Tc La Piramide di Casalbeltrame e al Tennis Ghiffa. Giovedì alle 12 il termine per le iscrizioni.

RISULTATI – Singolare maschile – Quarti di finale: Pirrone b. Caratti 6-2 6-4, Scotti b. Caselli 4-6 6-1 6-2, Fontolan b. Mazzocchi 7-5 6-4, Galaverna b. Bozza 7-5 7-6. Semifinali: Pirrone b. Scotti 6-1 6-2, Fontolan b. Galaverna 6-4 6-4. Finale: Pirrone b. Fontolan 6-0 7-6. Singolare femminile – Quarti di finale: Portalupi bye, Milani b. Re 6-4 1-6 6-1, Spagnolini b. De Stefano ritiro, Vanotti bye. Semifinali: Portalupi b. Milani 6-3 6-4, Spagnolini b. Vanotti 6-6 ritiro. Finale: Portalupi b. Spagnolini 6-3 6-4. Doppio maschile – Semifinali: Dell’Aquila/Mazzocchi b. Aina/Bozza 6-0 7-5, Bojeri/Caratti b. Raugi/Pati 6-4 6-4. Finale: Dell’Aquila/Mazzocchi b. Bojeri/Caratti 0-6 6-3 10/6.

NOVARA TENNIS TOUR ON-LINE Tutti i tabelloni, i risultati aggiornati, il calendario dei tornei e le classifiche su www.novaratennistour.it.

