Presentata la squadra di Serie A1 del Ct Ceriano

Tanti volti nuovi per restare in alto. L’avventura della squadra femminile del Ct Ceriano Laghetto (Mb) nella massima divisione ricomincia così, con la consapevolezza che, se compiere imprese è difficile, confermarle lo è ancora di più. E dopo la salvezza capolavoro del 2015 e quella più rocambolesca dell’anno passato ottenuta grazie al ripescaggio, la terza stagione consecutiva nella massima serie si preannuncia come un crocevia importante. Il team brianzolo ha costruito una squadra non solo con l’obiettivo di restare in A1 nella prossima stagione: c’è molta attesa per rivedere in campo la tedesca Anne Schaefer (già 161 del ranking Wta), che da alcuni mesi ha ripreso ad allenarsi costantemente dopo la nascita della prima figlia. Proprio lei può essere considerata a tutti gli effetti uno dei nuovi acquisti della formazione brianzola. Il “colpo di mercato” in grado di far compiere un bel salto di qualità alla squadra. Un altro nuovo acquisto in casa Ceriano è quello della svizzera Conny Perrin, già numero 181 della classifica mondiale Wta: le due giocatrici straniere affiancheranno Alice Moroni, la 16enne Gloria Stuani e Valeria Prosperi, anche lei in forza a Ceriano ma assente per infortunio nelle ultime due stagioni. Insieme a loro altre due giovanissime provenienti dal vivaio cerianese come Eleonora Leva e Alessia Anastasio. Un mix di freschezza ed esperienza per guardare lontano. Due Top 200 come Schaefer e Perrin possono non solo regalare a Ceriano quell’affidabilità e solidità che sono un po’ mancate nella passata stagione ma anche aiutare le giovani compagne nel loro percorso di crescita.

L’avventura comincia così in questa prima domenica di settembre con la presentazione ufficiale della squadra al centro Robur Saronno. Come di consueto, il primo atto “ufficiale” è coinciso con una giornata interamente dedicata allo sport quando, fin dal mattino, bambini e giovani hanno potuto giocare e divertirsi imparando a conoscere e apprezzare diverse discipline tra cui il calcio, il basket e – naturalmente – il tennis. Poi la parola passerà al campo. Ceriano, che anche quest’anno potrà contare sul supporto di Gls in qualità di main sponsor, esordirà nel secondo raggruppamento domenica 15 ottobre con la trasferta in casa del Tennis Faenza, per poi ospitare il Circolo della Stampa Sporting di Torino la domenica successiva e andare a Prato per il giro di boa. Nel girone 1 si fronteggeranno invece il Tc Genova 1893, il Tc Parioli Roma, il Tc Cagliari e l’Usd Tennis Beinasco. Tutti gli incontri casalinghi si disputeranno sui campi veloci del Centro Sportivo Robur di Saronno. Un vecchio adagio popolare recita che non c’è due senza tre: ma dalle parti di Ceriano, giocatrici e staff, sanno bene che questa terza stagione consecutiva in serie A1 non è solo il frutto di un grande lavoro fatto lontano dalle luci dei riflettori, ma un nuovo, decisivo punto di partenza.

