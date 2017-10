Sabato si conclude il Master della Brianza 2017

La settimana finale del circuito Master della Brianza sta vivendo le sue fasi clou al Villa Reale Tennis di Monza, culla e anima della manifestazione riservata ai giocatori di terza categoria (limitata a 3.4) e giunta ormai alla sua 37a edizione. Il gran finale si è aperto sabato scorso, con l’esibizione di due professionisti del circuito Atp come Riccardo Bonadio e Riccardo Sinicropi. I due, dopo essersi sfidanti in un long-set vinto dal primo per 10-8, hanno palleggiato coi ragazzi della scuola tennis del club. Poi è stata la volta del torneo vero e proprio, con in campo oltre venti partite in pochi giorni. Dei migliori 30 della stagione 2017, la terra rossa brianzola ha già selezionato i quattro semifinalisti e le quattro semifinaliste che nel week-end si giocheranno i titoli. Tutto secondo copione nel tabellone maschile, nel quale sono arrivati in fondo tutti e quattro i favoriti della vigilia, dalla testa di serie numero 1, Marco Arienti (3.4 del Tennis Senago, Milano), alla numero 4, Niccolò Pravettoni (3.5 del Tc Lombardo Milano), passando per la numero 2 e 3, rispettivamente Lorenzo Notarianni (3.4 del Tennis Cesano Maderno, MB) e Davide Melotto (3.4 del Tennis Desio, MB). Nessuno di loro ha concesso alcun set agli avversari di turno, sottolineando nuovamente quella supremazia che avevano già mostrato durante tutta la stagione. Le sfide Arienti-Pravettoni e Notarianni-Melotto indicheranno chi ha quel qualcosa in più per mettere le mani sui trofei.

Qualche sorpresa in più è arrivata invece in campo femminile, con la testa di serie numero 2 Federica Borsatti (3.5 tesserata per il circolo organizzatore) sconfitta all’esordio per 7-6 6-3 da Emma Colombo (4.1 del Ct Roseda di Merate, LC). Ora in semifinale la Colombo se la vedrà con Valeria Borgato (4.1 del Tennis Desio), che dopo aver sofferto al primo turno contro Cristina Galbiati (4.1 del Ct Giussano, MB), ha lasciato le briciole a Federica Roveda (3.5 del Quanta Club Milano). Nella parte alta del tabellone, pochi problemi per la favorita Simona Quaroni (3.5 del Tc Lecco), approdata in semifinale dopo il successo nei quarti su Aurora Sala (4.1 del Tennis Cesano Maderno). Ad attenderla in semifinale la 4.1 del Tc Trezzo Giulia Colombo (6-3 6-1 a Chiara Ballabio, 4.2 del Ct Giussano). Il quadro completo delle semifinali si concluderà venerdì sera, quando si conosceranno i nomi dei quattro finalisti. Che poi scenderanno in campo sabato 7 e si contenderanno coppe e titoli (alle 13 la finale femminile, alle 13.30 quella maschile). Il gran finale si avvicina.

TUTTI I RISULTATI DEL MASTER FINALE

Tabellone maschile

Ottavi: M. Arienti (1) b. A. Liverani (16) 6-0 6-2, N. Lupo (8) b. S. Barani (9) n.d., N. Pravettoni (4) b. F. Colnago (13) 6-0 6-1, A. Colombo (5) b. A. Sironi (12) n.d., F. Bianchini (6) b. G. Capuzzo (11) 7-6 6-3, D. Melotto (3) b. A. Greco (14) 6-1 6-4, A. Pennati (7) b. L. Zambelli (10) 2-6 6-3 6-0, L. Notarianni (3) b. A. Bracciali (15) 7-5 7-6.

Quarti: M. Arienti (1) b. N. Lupo (8) 6-1 6-4, N. Pravettoni (4) b. A. Colombo (5) 6-2 6-4, D. Melotto (3) b. F. Bianchini (6) 6-3 6-4, L. Notarianni (3) b. A. Pennati (7) 6-3 6-4.

Tabellone femminile

Ottavi: S. Quaroni (1) bye, A. Sala (8) b. A. Benaglia (9) 7-5 6-4, C. Ballabio (4) b. L. Lodigiani (13) 6-1 6-0, G. Colombo (5) b. L. Perego (12) 6-2 6-4, F. Roveda (6) b. L. Vinci (11) n.d., V. Borgato (3) b. C. Galbiati (14) 2-6 6-4 6-3, E. Colombo (7) b. R. Paloschi (10) 6-4 6-2, F. Borsatti (2) bye.

Quarti: S. Quaroni (1) b. A. Sala (8) 6-1 6-3, G. Colombo (5) b. C. Ballabio (4) 6-3 6-1, V. Borgato (3) b. F. Roveda (6) 6-0 6-2, E. Colombo (7) b. F. Borsatti (2) 7-6 6-3.

