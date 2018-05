Serie C: Ct Ceriano promosso alla fase 2

L’avventura del Ct Ceriano Laghetto nella Serie C 2018 continua. Il team maschile accede al tabellone a eliminazione diretta regionale dopo aver disputato un’ottima fase a gironi. Grazie ai tre successi consecutivi nelle prime tre gare, Ceriano è arrivato all’ultima giornata con già in tasca il lasciapassare per la fase 2 e il 6-0 patito in casa del Tc Lombardo non ha rovinato la festa. “I ragazzi erano abituati ai campi veloci indoor e hanno pagato il fatto di giocare all’aperto sulla terra rossa. In ogni caso il Tc Lombardo ha meritato ampiamente il successo. Adesso dobbiamo sperare che l’urna non ci riservi brutte sorprese perché in questa fase le ‘corazzate’ non mancano di sicuro”, parola del Presidente del Ct Ceriano, Severino Rocco. “Peccato invece per le ragazze, a un certo punto avevamo davvero sperato nel miracolo, ma il tennis è fatto così”.

Eh già, veniamo al capitolo femminile. Le ragazze hanno solo sfiorato il passaggio del turno: un sogno accarezzato nelle ultime giornate ma che si sarebbe potuto concretizzare nell’ultimo impegno contro le bergamasche del Tennis Project Osio solo con un successo di 4-0. Un parziale larghissimo, difficile da immaginare anche per i più ottimisti. Alla fine è arrivata addirittura la sconfitta per 3-1 a sancire il verdetto. Un k.o. che comunque non cancella quanto di buono mostrato dalla squadra capitanata da Marcella Campana, brava a mescolare la freschezza delle più giovani con l’esperienza di altri elementi dando vita a una formazione competitiva capace di lottare e di farsi valere in un girone 2 di ferro. Dopo un inizio a spron battuto con il tonitruante 4-0 alle mantovane di “Mutti & Bartolucci” e l’ottimo pareggio strappato in casa del Tc Città dei Mille (Bg), il superamento della fase a gironi sembrava davvero alla portata, ma non è bastato nemmeno il seguente successo contro il Tennis Gigi (Bg). La sconfitta subita contro il Vavassori Tennis Team (4-0) ha condannato le brianzole, in un raggruppamento davvero molto equilibrato dove è mancata solo un pizzico di fortuna. “Peccato per questo finale anche se abbiamo dato tutto quello che potevamo”, è il commento della capitana Marcella Campana. “Sapevamo che il girone era quello più bilanciato con 4 squadre pronte a contendersi la promozione e alla fine si è deciso tutto all’ultima giornata. Tre partite perse al terzo set con Osio – che schierava due giocatrici 2.4 – potevano far pendere il risultato in nostro favore ma sicuramente abbiamo dato tutto. C’è solo un po’ di rammarico per qualche occasione persa che ci avrebbe consentito di non arrivare fino alla conta degli incontri vinti”. Ma con queste premesse, la squadra femminile del Ct Ceriano può davvero riprovarci nella prossima stagione.

