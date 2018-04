Serie C, pareggio importante per il Tc Crema

La formazione del Tennis Club Crema in gara nel Campionato femminile di Serie C

Era il match più atteso dell’intero campionato di Serie C, e le ragazze del Tennis Club Crema non hanno deluso le attese. Contro le avversarie del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, la squadra meglio attrezzata dell’intero Girone 1, in via del Fante l’imperativo era evitare una sconfitta e provare a raccogliere il più possibile. Le ragazze capitanate da Daniela Russino ce l’hanno fatta, conquistando un pareggio per 2-2 che ha accontentato entrambe le formazioni, ora appaiate a quattro punti dopo le prime due giornate. Non solo: i singolari avevano dato ragione alle padrone di casa, avanti per 2-1 grazie allo splendido successo di Maria Vittoria Viviani contro la temibile 2.3 svizzera Kateryna Tsygourova, sconfitta per 6-4 6-2, e al facile bis di Lidia Mugelli contro Beatrice Stagno, capace di raccogliere appena due game. Tuttavia, la vittoria di Chiara Scremin contro Giulia Finocchiaro ha permesso alle milanesi di arrivare al doppio con la speranza di strappare almeno un punto, e il punto è arrivato, grazie al doppio 6-2 imposto da Tsygourova/Scremin a Viviani e Finocchiaro. “Sulla carta doveva essere l’incontro più difficile del girone – ha detto la capitana – e averlo chiuso con un pareggio è un’ottima notizia. Ora puntiamo a continuare sulla strada giusta, a partire dal prossimo incontro, di nuovo in casa contro l’Harbour Club di Milano”.

È iniziato con una sconfitta, invece, il campionato di Serie B maschile, con i lombardi battuti per 6-0 nella trasferta al Filari Tennis di Rometta, in provincia di Messina. Sul cemento di casa i siciliani hanno schierato un team particolarmente competitivo, lasciando poche chance a una formazione che quest’anno punta tutto sui giovani, con l’obiettivo di fargli fare esperienza in vista del futuro. Senza il numero uno Andrea Zanetti, i cremaschi hanno alzato bandiera bianca già dopo i singolari, con le sconfitte di Lorenzo Bresciani, di Nicola Remedi e dei debuttanti Alessio Tramontin e Giacomo Nava. A chiudere i conti i doppi, con le sconfitte di Bresciani/Ricetti e di Nava/Tramontin, arrivati a un passo dal successo contro Schilirò/Velardo, ma battuti al tie-break del terzo set. “Le condizioni particolarmente ventose non ci hanno aiutato – ha detto il capitano-giocatore Remedi – ma gli avversari erano superiori. Ci abbiamo provato, facendo il possibile, però la vittoria era fuori portata”. Ci riproveranno domenica 22 aprile, in casa contro il Ct Cesena.

RISULTATI

SERIE B, PRIMA GIORNATA GIRONE 8

Filari Tennis b. Tennis Club Crema 6-0

Nicolò Schilirò (F) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-1 6-2, Guillermo Carry (F) b. Nicola Remedi (C) 6-3 6-3, Alberto Caratozzolo (F) b. Alessio Tramontin (C) 6-2 6-1, Mauro Velardo (F) b. Giacomo Nava (C) 6-0 6-2, Caratozzolo/Carry (F) b. Bresciani/Ricetti (C) 6-3 6-3, Schilirò/Velardo (F) b. Nava/Tramontin (C) 6-0 3-6 7-6.

SERIE C, SECONDA GIORNATA GIRONE 1

Tennis Club Crema vs Tennis Club Milano Bonacossa 2-2

Maria Vittoria Viviani (C) b. Kateryna Tsygourova (M) 6-4 6-2, Lidia Mugelli (C) b. Beatrice Stagno (M) 6-2 6-0, Chiara Scremin (M) b. Giulia Finocchiaro (C) 6-0 6-2, Tsygourova/Scremin (M) b. Finocchiaro/Viviani (C) 6-2 6-2.

