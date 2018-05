Serie C, vittoria del girone per lo Junior Milano

Festa Junior in Serie C con i ragazzi che vincono lo scontro diretto contro Brusaporto (Bg) e conquistano il primo posto nel girone 4. Pur avendo già in tasca il pass per il tabellone a eliminazione diretta, l’ultima giornata della fase a gironi era importante proprio per stabilire la vetta del raggruppamento e i ragazzi del club di via Cavriana si sono imposti in casa con un netto 5-1. Matteo Battaglia (2.5) supera Davide Baccalà (2.7) per 6-1 6-0, Christian Migliorini (2.5) si impone per 6-1 6-3 su Simone Puleo (2.8). Bene anche Matteo Gostoli (2.5) e Fabrizio Cecchi (2.6) che superano rispettivamente Massimo Fabozzi (3.2) per 6-1 6-0 e Stefano Lorenzi col punteggio di 6-3 6-3. Nei doppi arriva l’unico punto per Brusaporto con il successo di Baccalà/Puleo contro Micali/Gostoli mentre la coppia Battaglia/Cibien fissa il punteggio sul 5-1 con un doppio 6-2 su Fabozzi/Lorenzi. Archiviata con successo la fase a gironi, lo Junior deve già pensare al tabellone a eliminazione diretta. Dopo aver sfiorato per due anni consecutivi la promozione, anche quest’anno il team milanese – che pur ha cambiato molto inserendo in squadra tanti giovani – ha dimostrato di avere le possibilità di giocarsi tutte le proprie carte fino in fondo.

Tutto è ancora in bilico invece nel girone 3 del campionato di Serie B femminile, dove le ragazze dello Junior Tennis Milano hanno raggiunto la pausa con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Dopo il turno di riposo nella giornata di apertura della competizione, il team guidato da capitan Erika Pineider ha affrontato due turni casalinghi. Il primo, contro il Circolo Tennis Roma Eur, ha visto la compagine romana trionfare per 3-1 (l’unico successo è arrivato da Giorgia Pigato) ma nel secondo impegno contro il Circolo Tennis Palermo 3, lo Junior si è subito riscattato con un 4-0 che ha riaperto immediatamente i giochi rimandando ogni calcolo a dopo il 20 maggio, giorno in cui riprenderà il campionato e le ragazze del club milanese saranno chiamate ad affrontare la prima trasferta stagionale al Tc Foggia. Un turno che potrà già definire meglio gli equilibri di un raggruppamento in cui il team capitolino di Roma Eur sembra il più accreditato per il successo finale. Ma alle sue spalle l’equilibrio è massimo e lo Junior Tennis Milano, attualmente in quarta posizione, ha una partita da recuperare avendo già usufruito del turno di riposo. L’obiettivo di restare in Serie B senza dover ricorrere ai turni di play-out sembra assolutamente alla portata di una formazione molto giovane ma già competitiva.

