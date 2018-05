Tc Crema in Serie C, vittoria e passaggio del turno

La qualificazione per la seconda fase del Campionato di Serie C femminile sembrava cosa fatta sin dall’inizio, ma i traguardi vanno conquistati sul campo, non sulla carta. Una missione che le ragazze del Tennis Club Crema hanno completato domenica scorsa, nella trasferta all’Associazione Sportiva Amp di Pavia, guadagnandosi la terza vittoria in quattro giornate e consolidando la leadership nel Girone 1, a pari merito con il Tennis Club Milano Bonacossa. La terza classificata ha più di due punti di distacco, ragion per cui (visto che le vittorie di punti ne assegnano proprio due) il discorso relativo al passaggio alla seconda fase è ufficialmente chiuso. Nel Pavese, le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno raccolto un altro 4-0, lasciando le briciole alle avversarie. In quattro incontri sono riuscite a cedere appena otto giochi, conquistando i punti con Maria Vittoria Viviani, Lidia Mugelli, Giulia Finocchiaro e con il doppio Viviani/Finocchiaro, testato in ottica seconda fase, quando con le sfide a eliminazione diretta, proprio la gara di coppia assumerà un ruolo ancora più importante. Domenica 6 maggio l’ultima giornata del girone, in casa contro il Tc Milago, determinante per decidere la prima classificata, posizione che teoricamente garantisce un accoppiamento migliore per la fase successiva. In tutto saranno in gara otto squadre, che si sfideranno su due turni, fra domenica 27 maggio e sabato 2 giugno. Passeranno al tabellone nazionale, che metterà in palio i posti per la Serie B 2019, le due vincitrici del tabellone e la migliore fra le sconfitte in semifinale.

Nella Serie B maschile, invece, stop per il team di giovani capitanato da Nicola Remedi, fermato per 6-0 nella trasferta al Tc 2002 Cloud Finance di Benevento. Proprio il capitano-giocatore è andato a un passo dall’impresa contro lo spagnolo Adrià Mas Mascolo, numero 976 della classifica mondiale, obbligato a lottare per tre set e quasi tre ore. Ma il successo non è arrivato e le altre sconfitte di Zanetti, Ricetti e Nava hanno dato i tre punti ai padroni di casa già dopo i singolari. Altri due successi nei doppi chiudevano i conti, mettendo in ghiaccio il campionato per ben tre settimane. Riprenderà domenica 20 maggio con la quarta giornata, col Tc Crema che ospiterà i veneti del Tc Este. “L’obiettivo – ha detto Remedi – è essere al completo, per provare a conquistare una seconda vittoria dopo quella contro il Ct Cesena, e fare un bel passo avanti in ottica salvezza”.

RISULTATI

SERIE C, QUARTA GIORNATA GIRONE 1

Associazione Sportiva Amp – Tennis Club Crema 0-4

Maria Vittoria Viviani (C) b. Costanza Solinas (M) 6-0 6-0, Lidia Mugelli (C) b. Ariana Diani (M) 6-0 6-1, Giulia Finocchiaro (C) b. Giulia Origgi (M) 6-4 6-0, Viviani/Finocchiaro (C) b. Diani/Solinas (M) 6-1 6-2.

SERIE B, TERZA GIORNATA GIRONE 8

Tc 2002 Cloud Finance Benevento – Tennis Club Crema 6-0

Francesco Liucci (B) b. Giacomo Nava (C) 6-2 6-1, Adrià Mas Mascolo (B) b. Nicola Remedi (C) 7-6 1-6 6-4, Mario Organista (B) b. Danny Ricetti (C) 6-3 6-3, Gabriele Noce (B) b. Andrea Zanetti (C) 7-6 6-3, Mas Mascolo/Organista (B) b. Datei/Nava (C) 6-2 6-3, Liucci/Noce (B) b. Zanetti/Ricetti (C) 6-3 6-4.

