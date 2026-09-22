Billie Jean King Cup 2026: la Repubblica Ceca è la prima semifinalista, Gran Bretagna ko

Bastano i due incontri di singolare alla Repubblica Ceca per avere la meglio sul Regno Unito nei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026. Marie Bouzkova supera Sonay Kartal al termine di un match più combattuto del previsto (7-6(2) 4-6 6-4) consegnando il primo match point alla vincitrice di Wimbledon 2026, Linda Noskova. L’attuale numero 6 del mondo capitalizza alla prima occasione battendo Katie Boulter 6-2 7-6(3) e rendendo del tutto ininfluente il risultato del doppio. Repubblica Ceca che rispetta dunque il pronostico e si candida per un ruolo importante nella Billie Jean King Cup 2026. In semifinale sfiderà la vincente del tie tra Kazakistan e Spagna, previsto per mercoledì 23 settembre.

Il Kazakistan sarà privo della propria punta, la numero 1 del mondo Elena Rybakina, che ha deciso di dare forfait per “motivi medici” prendendo un periodo di riposo dopo il successo dello US Open. Rybakina si era già ritirata per un problema al piede nel corso del WTA 1000 di Cincinnati, arrivando a New York in condizioni fisiche non perfette.

Gli altri incontri

Mercoledì 23 settembre

Ore 11:00 – Spagna vs. Kazakhstan

Giovedì 24 settembre

Ore 04:00 – Ucraina vs. Belgio

Ore 11:00 – Cina vs. ITALIA

PROGRAMMA E TABELLONE COMPLETO

REGOLAMENTO, FORMAT, SQUADRE E TENNISTE CONVOCATE