Il Tc Milano chiude la stagione di Serie A2 con un pareggio contro la capolista Siracusa

Il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha concluso con un risultato positivo la sua avventura nel campionato di Serie A2 maschile 2025, grazie al 3-3 contro la capolista Tc Match Ball Siracusa nell’ultima giornata del Girone 2. Un pareggio che conferma la solidità della formazione milanese, capace di tenere testa a una squadra già certa della qualificazione ai play-off promozione.

La formazione guidata da Matteo Cecchetti ha conquistato due vittorie nei singolari e un successo nei doppi, chiudendo la giornata sui campi indoor di via Arimondi con una prestazione convincente. Il protagonista assoluto è stato Filippo Speziali, autore di un successo di prestigio contro l’ex top-100 Atp Salvatore Caruso, superato in rimonta per 1-6 6-3 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Il secondo punto singolare è arrivato da Edoardo Cecchetti, vittorioso per 6-0 7-5 su Salvatore Storaci, mentre Simone Roncalli e Andrea Tognolini si sono arresi rispettivamente a Antonio Massara (6-0 1-6 6-1) e Alessandro Ingarao (6-3 6-4). Nei doppi, Tognolini e Versteegh hanno battuto Massara e Storaci per 6-4 7-6, mentre Marcora e Fossati si sono arresi soltanto al super tie-break contro Caruso e Ingarao (3-6 6-3 10/8).

“Siamo contenti di questo pareggio – ha commentato il capitano Matteo Cecchetti – perché è arrivato davanti a un pubblico caloroso e con entrambe le squadre che, pur avendo già definito le rispettive posizioni in classifica, hanno onorato la competizione fino all’ultimo punto. La partita tra Speziali e Caruso è stata spettacolare, e anche i doppi hanno offerto un grande livello di tennis. Chiudiamo la stagione con soddisfazione e con la consapevolezza di aver gettato le basi per puntare, già dal prossimo anno, alla promozione in Serie A1”.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo del club, Mauro Simoncini: “Peccato per la sconfitta di Fossati e Marcora al super tie-break, ma questo pareggio conferma l’ottimo percorso che abbiamo compiuto. La vittoria di Speziali è la ciliegina sulla torta di una stagione che ci lascia ottime sensazioni e una grande voglia di continuare a crescere”.