Il Ct Ceriano saluta la Serie A1 dopo 3 anni

Questa non è la fine di una favola, ma una tappa di una storia che ci riserverà ancora sorprese. Dopo tre anni consecutivi nella massima divisione nazionale, il Ct Ceriano retrocede in Serie A2. Un esito purtroppo “scontato” vista la stagione segnata dagli infortuni e dalle difficoltà per la formazione lombarda che non è riuscita a imporsi nella doppia sfida di play-out contro le piemontesi dell’Usd Tennis Beinasco. Dopo aver sfiorato il 2-2 nel match d’andata, con tre match point non sfruttati nel doppio decisivo, la sfida di ritorno sembrava segnata. Dopo una prima stagione esaltante e una seconda rocambolesca, in questo terzo anno di Serie A1 il team brianzolo ha dovuto fare sempre a meno della “lungodegente” Valeria Prosperi e anche della bergamasca Alice Moroni. Vera e propria bandiera, quest’ultima, del CTC rientrata solo per il play-out finale. E dopo un infortunio che l’ha messa fuori gioco a lungo. Un altro infortunio ha fermato all’ultimo impegno anche la stella Conny Perrin, assente nel doppio confronto con Beinasco. E così nel ritorno del play-out non c’è stata storia: Federica Di Sarra ha regalato subito il primo punto alle torinesi contro Gloria Stuani e la rientrante Federica Rossi ha chiuso i conti vincendo contro l’altra giovane del vivaio Eleonora Leva.

“Dispiace per come sono andate le cose. Ripartiamo dalla Serie A2 con le idee chiare e la voglia di far crescere le migliori ragazze del nostro vivaio”, dice la capitana del Ct Ceriano Marcella Campana. “Abbiamo la fortuna di poter giocare la serie C in primavera e quello sarà il vero banco di prova per le nostre giovani giocatrici. Quelle che s’impegneranno e dimostreranno di essere le migliori avranno la possibilità di esordire e giocare poi in A2 in autunno. Al di là del fatto che sia imposto dalle regole, per noi far crescere le nostre ragazze resta un obiettivo centrale nel nostro modo di vedere il tennis”. Inutile ora fare calcoli e proclami su un eventuale ritorno in A1, per quello ci sarà tempo. “Per la prossima stagione mi piacerebbe trovare una leader in campo in grado di aiutare le ragazze nel loro processo di crescita”, conclude Campana. “L’unico rammarico è quello di non aver mai potuto schierare la formazione titolare in tutta la stagione – ha detto il presidente del CTC Severino Rocco -. E poi il fatto che nella finale Scudetto ci siano Prato e Faenza, entrambe nel nostro raggruppamento, è la dimostrazione che non siamo stati fortunati nemmeno nel sorteggio, era un girone di ferro. Adesso – chiude Rocco – pensiamo ad allestire una squadra per essere da subito competitivi in Serie A2”. La storia di Ceriano riparte da qui.

RISULTATI

Play-out salvezza Serie A1 2017, ritorno

USD Beinasco – Club Tennis Ceriano 2-0

Federica Di Sarra (B) b. Gloria Stuani (C) 6-0 6-0

Federica Rossi (B) b. Eleonora Leva (C) 6-0 6-0

