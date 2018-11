Lo Junior Tennis Milano verso la Top School

Lo Junior Tennis Milano punta a diventare “Top School”. L’obiettivo è alla portata dello storico club milanese di via Cavriana che si è già messo al lavoro da tempo per questo salto di qualità importante nella classificazione nazionale certificata dalla Federazione Italiana Tennis. “Da quest’anno – spiega il direttore tecnico Fantasio Piscopo – il team dello Junior si arricchisce grazie alla collaborazione della dottoressa Benedetta Belli, esperta nutrizionista e della psicologa Lucia Bocchi. Abbiamo già fissato tre incontri con la nutrizionista (24 novembre, 19 gennaio 2019 e 23 marzo 2019) con allenatori e giocatori per illustrare le regole di una corretta alimentazione prima, durante e dopo gli incontri”. Saranno quattro invece gli incontri con la psicologa: “I primi due con gli allievi, mentre gli altri coinvolgeranno anche maestri e genitori”, aggiunge Piscopo. Oltre ai requisiti che già lo Junior possiede, come la disponibilità di campi coperti per garantire la continuità didattica e di più superfici di gioco, il club si è da poco attrezzato anche con una nuova palestra che il preparatore atletico Stefano Cola ha allestito personalmente per l’allenamento degli atleti. “Prediligo sicuramente un approccio di tipo funzionale – ha detto – che si può applicare a qualsiasi disciplina sportiva e adattare sia per adulti che per ragazzi. Il ‘functional training’ è completo perché prepara qualsiasi struttura e movimento indipendentemente dal tipo di sport praticato”, ha sottolineato Cola.

Attualmente lo Junior, nella classificazione delle scuole italiane operata dalla FIT, è una Standard School, ma grazie a questi interventi nel 2019 potrà ottenere il massimo grado. “Non si tratta solo di ottenere un riconoscimento ufficiale – puntualizza il direttore operativo Filippo Maltempi – bensì di una serie di opportunità in più sia per gli allievi della scuola che per gli agonisti. Che ora hanno a disposizione ancora più strumenti per allenarsi nel migliore dei modi, in campo e fuori”. Non a caso, tra le novità più importanti da segnalare c’è anche quella che riguarda gli allenamenti nel week-end per i giocatori del settore agonistico e della cosiddetta agonistica di prima fase. Due sedute il sabato e la domenica pomeriggio, di un’ora e 45 minuti ciascuna, fino alla metà di marzo. In queste sessioni i ragazzi svolgeranno molto lavoro tattico sul campo sfruttando un calendario meno fitto di competizioni durante il periodo invernale. L’adesione – spiega Maltempi – è stata ottima con 66 iscritti, 33 dal settore agonistico e 33 dell’agonistica di prima fase. Tutto questo conferma la volontà dello Junior di offrire il massimo ai suoi giocatori, al di là delle certificazioni che contiamo arrivino presto”. Sì, perché quella del club di via Cavriana è già una scuola al Top sul campo. Adesso attende solo l’ufficialità.

