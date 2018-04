Serie C femminile: che partenza di crema!

Chiedere di meglio, francamente, era impossibile. La scelta del Tc Sesto di invertire la sede di gara della prima giornata di Serie C ha regalato alle ragazze del Tennis Club Crema un match in più fra le mura amiche, e il team capitanato da Daniela Russino ha ringraziato partendo in quarta. I primi tre punti del Campionato 2018 sono arrivati al termine di un duello senza storia, che ha visto le cremasche lasciare appena le briciole alle avversarie, e archiviare la pratica domenicale già dopo gli incontri di singolare. Giulia Finocchiaro non ha lasciato nemmeno un game alla quarta categoria Annalisa Warnots, la numero 1 Maria Vittoria Viviani ne ha ceduto uno solo contro Alessandra Catalano (6-1 6-0) e Lidia Mugelli ne ha lasciati un paio – uno per set – a Roberta Bassani, per un 3-0 sin troppo facile. A chiudere i conti ci ha pensato poi il doppio, con il debutto stagionale di Giulia Nava e Sofia Regazzetti, a segno per 6-1 6-2 sulla coppia Paoletti/Warnots. “È stata veramente un’ottima partenza – ha detto la capitana – ideale per presentarci col morale alto alla prossima sfida, che sarà già una delle più importanti del campionato”. Sulla terra di Via del Fante si presenteranno le rivali del Tc Milano Bonacossa, formazione composta perlopiù da giocatrici classificate in Seconda categoria. Un compito difficile, ma questo Tc Crema può permettersi di non avere paura.

Mentre le ragazze cercheranno l’impresa in casa, nel week-end scatterà anche il Campionato di Serie B, che vedrà il team del Tennis Club Crema impegnato nella trasferta al Filari Tennis di Rometta, in provincia di Messina. Sarà subito un duello impegnativo, visti gli ottimi giocatori che figurano nel team siciliano, ma la formazione capitanata da Nicola Remedi partirà con buone speranze e con l’obiettivo principale di far fare esperienza ai tanti giovani arruolati per la prima volta in squadra. A guidare il gruppo i 2.4 Lorenzo Bresciani e Andrea Zanetti, seguiti dal maestro “Beppe” Menga e da Remedi, oltre che dalla new entry bergamasca Samuel Vincent Ruggeri, classe 2002. A completare il team, i 2.7 Tramontin e Datei, il 2.8 Provana e i “Terza categoria” Nava e Ricetti.

SERIE C, PRIMA GIORNATA GIRONE 1

Tennis Club Crema b. Tennis Club Sesto 4-0 – Maria Vittoria Viviani (C) b. Alessandra Catalano (S) 6-1 6-0, Lidia Mugelli (C) b. Roberta Bassani (S) 6-1 6-1, Giulia Finoccchiaro (C) b. Annalisa Warnots (S) 6-0 6-0, Nava/Regazzetti (C) b. Paoletti/Warnots (S) 6-1 6-2.

