Serie C, le ragazze del Tc Crema volano alla seconda fase

L’obiettivo era nel mirino già da prima del via del Campionato femminile di Serie C, e grazie a una stagione sin qui stupenda le ragazze del Tennis Club Crema lo hanno raggiunto di prepotenza. Il team capitanato da Daniela Russino ha conquistato uno degli otto posti regionali a disposizione per la seconda fase del Campionato, chiudendo i gironi con il quarto successo per 4-0 su cinque sfide, stavolta ai danni del Tc Milago. Sui campi di via del Fante è stata un’altra domenica trionfale, con quattro incontri dominati dall’inizio alla fine, perfetti per ribadire le grandi ambizioni della formazione cremasca, interamente composta (ed è un dettaglio da non trascurare) da ragazze che si allenano nell’accademia del club guidata da Giuseppe Menga. Se si esclude il pareggio della seconda giornata contro il Tc Milano Bonacossa, nelle altre sfide tutte le avversarie sono state costrette a contare i (pochi) game raccolti, solo cinque nell’ultimo duello. Maria Vittoria Viviani l’ha spuntata per 6-1 6-0 su Beatrice Bindolini, Lidia Mugelli ha dominato Arianna Cigoli per 6-0 6-2 e la giovanissima Giulia Finocchiaro ha fatto di nuovo il suo dovere alla grandissima, superando Michela Vajani per 6-1 6-0 e poi tornando in campo per il doppio, vinto in coppia con Lidia Mugelli contro Cigoli/Vajani (6-0 6-1). Un ruolino di marcia impressionante che ha permesso alle cremasche di chiudere al comando il Girone 1 del campionato, e guadagnarsi un posto da osservate speciali nel tabellone regionale a eliminazione diretta. Un tabellone con otto squadre a caccia di tre posti per la fase nazionale, che metterà in palio le promozioni in Serie B.

“Meglio di così non poteva andare – il bilancio della capitana Daniela Russino -, perché le ragazze hanno sempre fatto il massimo, regalandosi e regalandoci una grande cavalcata. Il team si è dimostrato solido come ci aspettavamo alla vigilia, e ora non ci resta che aspettare gli accoppiamenti della seconda fase, per provare a giocarci al meglio le nostre carte”. Il tabellone regionale, che verrà sorteggiato nei prossimi giorni, prevede due turni: domenica 27 maggio il primo, sabato 2 giugno quello decisivo. Nel 2017 le ragazze vennero stoppate a un passo dalla fase nazionale dallo Junior Tennis Milano, poi promosso in B. Con un anno di esperienza e di affiatamento in più, e una formazione ancor più competitiva, la speranza è fare almeno un passo in più. Sognare la B è lecito.

SERIE C, QUINTA GIORNATA GIRONE 1

Tennis Club Crema b. Milago Tc 4-0

Maria Vittoria Viviani (C) b. Beatrice Bindolini (M) 6-1 6-0, Lidia Mugelli (C) b. Arianna Cigoli (M) 6-0 6-2, Giulia Finocchiaro (C) b. Michela Vajani (M) 6-1 6-0, Mugelli/Finocchiaro (C) b. Cigoli/Vajani (M) 6-0 6-1.

