Brescia, l’autunno dei “campioni” in Castello

Al Tennis Forza e Costanza le sorprese non finiscono mai. Per l’impegno del direttivo, che anno dopo anno propone sempre qualcosa di nuovo, ma anche per quanto accade sui campi da tennis. Un esempio? L’edizione 2017 del torneo sociale. Già, perché la manifestazione è terminata con un epilogo decisamente sorprendente, visto che nell’albo d’oro dei singolari non sono finiti i due favoriti, ma Marco Guerini e Silvia Barni, partiti a fari spenti ma poi diventati i veri protagonisti del torneo che ha chiuso la stagione della sede del Castello. Guerini, consigliere del club e capitano del team di Serie C, ha sfiorato addirittura una clamorosa tripletta che sarebbe rimasta negli annali del club. L’ha mancata perché nella finale del doppio misto, in coppia con Costanza Bossoni, ha ceduto con un doppio 6-2 al duo Benevolo/Finardi, ma può comunque accontentarsi di due successi preziosi. Il più gustoso è quello del singolare maschile, vinto dopo una finale combattutissima contro il grande favorito e campione in carica Giorgio Dalla Bona. Il 53enne ha vinto il primo set, ma nei punti delicati si è rivelato più forte Guerini, che ha strappato il secondo set al tie-break e poi ha vinto anche il long tie-break al posto del terzo parziale, chiudendo con il punteggio di 4-6 7-6 10/7. Dolcissimo anche il titolo del doppio maschile, specie perché si tratta del terzo consecutivo. In coppia con Federico Montuschi, Guerini ha sconfitto per 6-4 6-3 David Posniak e Nicola Panzuto. Come detto, sorprende anche il successo di Silvia Barni, che in semifinale ha fatto fuori Ines Prandelli e all’ultimo atto ha negato per il secondo anno di fila il titolo a Mara Paterlini. Nel 2016 quest’ultima si arrese a Laura Schiffo, mentre dodici mesi dopo ha ceduto per 6-2 5-7 10/7. Nel doppio femminile, invece, il titolo è andato a Ines Prandelli e Paola Finardi, che in finale l’hanno spuntata per 6-0 6-4 su Barni/Tursi. “Va così in archivio una bellissima edizione del torneo sociale – ha detto il responsabile tecnico del club, Alberto Paris -, con oltre 120 iscritti nei vari tabelloni e tante partite combattute. E anche con la chicca conclusiva delle due finali di singolare, che hanno completamente sovvertito i pronostici”. Giovedì 16 novembre, sempre nella sede del Castello, la cena sociale con l’incoronazione dei “campioni”.

TORNEO SOCIALE 2017, TUTTE LE FINALI

Singolare maschile: Marco Guerini b. Giorgio Dalla Bona 4-6 7-6 10/7

Singolare femminile: Silvia Barni b. Mara Paterlini 6-2 5-7 10/7

Doppio maschile: Guerini/Montuschi b. Panzuto/Posniak 6-4 6-3

Doppio femminile: Prandelli/Finardi b. Barni/Tursi 6-0 6-4

Doppio misto: Benevolo/Finardi b. Guerini/Bossoni 6-2 6-2

