Palinsesto e telecronisti Us Open su SuperTennis: chi commenta Paolini-Jovic, Bellucci-Alcaraz e Darderi

Il palinsesto e programma, con i telecronisti di mercoledì 27 agosto degli Us Open 2025 su SuperTennis. Ancora tanto tennis da gusstare anche in questa quarta giornata di Slam, con l’inizio degli incontri di secondo turno. Gli azzurri saranno impegnati dalla tarda serata in poi, con Luciano Darderi 3°match dalle 17:00 italiane e poi Bellucci e Paolini che giocheranno in contemporanea all’01:00 di notte, rispettivamente su Arthur Ashe e Louis Armstrong.
PALINSESTO TELECRONISTI SUPERTENNIS
BELLUCCI vs. Alcaraz – Telecronaca di Marco Di Nardo e Giorgio Galimberti
DARDERI vs. Spizzirri – Telecronaca di Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre
PAOLINI vs. Jovic – Telecronaca di Lorenzo Andreoli e Karin Knapp