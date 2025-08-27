Palinsesto e telecronisti Us Open su SuperTennis: chi commenta Paolini-Jovic, Bellucci-Alcaraz e Darderi

Il palinsesto e programma, con i telecronisti di mercoledì 27 agosto degli Us Open 2025 su SuperTennis. Ancora tanto tennis da gusstare anche in questa quarta giornata di Slam, con l’inizio degli incontri di secondo turno. Gli azzurri saranno impegnati dalla tarda serata in poi, con Luciano Darderi 3°match dalle 17:00 italiane e poi Bellucci e Paolini che giocheranno in contemporanea all’01:00 di notte, rispettivamente su Arthur Ashe e Louis Armstrong.

COME VEDERE SUPERTENNIS PLUS