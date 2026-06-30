A che ora riprende Cobolli-Navone? Data, orario e diretta tv primo turno Wimbledon 2026

Interrotto per oscurità il match tra Flavio Cobolli e Mariano Navone, valido per il primo turno di Wimbledon 2026. Il romano ha perso il set 6-1, per poi vincere il secondo con il punteggio di 7-6(5). Terzo parziale punto a punto, con Cobolli che l’ha spuntata 6-4 prima dello stop per oscurità. Si ripartirà domani come secondo match dalle 12.00 (non prima delle 13.30) sul Campo 2 dal quarto set sul punteggio di 1-6 7-6(5) 6-3 in favore dell’azzurro.
Cobolli-Navone in tv
Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)