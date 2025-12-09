Tennis Entry List 2026 Atp e Wta aggiornate: tutti i partecipanti e gli italiani torneo per torneo

In vista della nuova stagione, la redazione di Spazio Tennis vi offre le entry list dei tornei Atp e Wta 2026 aggiornate quotidianamente. Dai primi eventi in Australia agli appuntamenti sul cemento nordamericano, per poi arrivare all’erba, di nuovo al veloce nordamericano e infine quello asiatico prima dell’indoor europeo. Qui potrete trovate tutte le liste dei partecipanti agli eventi in programma nei prossimi mesi sia sul circuito maschile che su quello femminile. Volete sapere dove giocheranno i tennisti italiani o di eventuali cancellazioni dell’ultima ora da parte di qualche top-player? Qui troverete tutto ciò che vi serve. Di seguito tutte le entry list disponibili.
LE ENTRY LIST ATP/WTA
5 – 11 GENNAIO
- ENTRY LIST UNITED CUP
- ENTRY LIST ATP BRISBANE
- ENTRY LIST ATP HONG KONG
- ENTRY LIST WTA AUCKLAND
- ENTRY LIST WTA BRISBANE
18 GENNAIO – 01 FEBBRAIO