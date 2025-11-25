Tennis Calendario ATP Challenger 2026: le date di tutti i tornei in Italia e all’estero

Il calendario dei tornei ATP Challenger 2026 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma. Un’annata tutta da vivere anche nel circuito Challenger, sempre più ricco di talenti pronti a spiccare il volo e di veterani alla ricerca di qualche acuto per risollevarsi e salire in classifica. Anche per il 2026 il presidente Gaudenzi ha annunciato montepremi record per il circuito e un notevole incremento del numero degli eventi, in particolare gli ATP 50 che fanno un po’ da ponte tra il circuito Challenger e quello dei Futures ITF. Ecco il calendario aggiornato, che viene rilasciato come da tradizione in tranche.

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO WTA

CALENDARIO ATP CHALLENGER 2026

GENNAIO

5-11 Gennaio

-Atp Challenger 125 Bengaluru, Inda (Hard)

-Atp Challenger 125 Canberra, Australia (Hard)

-Atp Challenger 75 Noumea, Nuova Caledonia (Hard)

-Atp Challenger 50 Nonthaburi 1, Thailandia (Hard)

-Atp Challenger 50 Nottingham 1, Gran Bretagna (Indoor Hard)

12-18 Gennaio

-Atp Challenger 75 Nonthaburi 2, Thailandia (Hard)

-Atp Challenger 50 Buenos Aires. Argentina (Terra Rossa)

-Atp Challenger 50 Glasgow, Gran Bretagna (Indoor Hard)

19-25 Gennaio

-Atp Challenger 100 Oeiras 1, Portogallo (Indoor Hard)

-Atp Challenger 75 Itajai, Brasile (Terra Rossa)

-Atp Challenger 75 Soma Bay, Egitto (Hard)

-Atp Challenger 50 Phan Thiet 1, Vietnam (Hard)

26 Gennaio – 1 Febbraio

-Atp Challenger 125 Manama, Bahrain (Hard)

-Atp Challenger 125 Quimper, Francia (Indoor Hard)

-Atp Challenger 100 Concepcion, Cile (Terra Rossa)

-Atp Challenger 100 San Diego, USA (Hard)

-Atp Challenger 75 Oeiras 2, Portogallo (Indoor Hard)

-Atp Challenger 50 Phan Thiet 2, Vietnam (Hard)