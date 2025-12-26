Entry List Atp Challenger 2026 – Week 2: Nonthaburi, Buenos Aires, Glasgow, partecipanti e italiani impegnati

Le entry list e i partecipanti dei tre tornei Atp Challenger della Settimana 2 (12-18 gennaio 2026), quella antecedente all’Australian Open. In contemporanea si disputeranno le qualificazioni del primo Slam dell’anno, quindi la quasi totalità dei giocatori nella fascia di classifica 105-240 sarà impegnato in quel di Melbourne Park. Occasione, quindi, per chi non è in Australia, di mettere punti in cascina. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la seconda settimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 2 (12-18 GENNAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 NONTHABURI
Hassan,Benjamin LBN 233
Dodig,Matej CRO 236
Skatov,Timofey KAZ 241
Noguchi,Rio JPN 242
Shimizu,Yuta JPN 246
Zhou,Yi CHN 251
Schwaerzler,Joel AUT 255
Michalski,Daniel POL 256
PR Jung,Jason TPE 258
Martin,Andres USA 264
Sun,Fajing CHN 271
Nagal,Sumit IND 273
Sakellaridis,Stefanos GRE 275
Sharipov,Marat 276
Zhukayev,Beibit KAZ 283
Trotter,James JPN 284
Uchida,Kaichi JPN 288
Tokuda,Renta JPN 302
Martin Tiffon,Pol ESP 304
Bertrand,Robin FRA 305
Bar Biryukov,Petr 315
Cui,Jie CHN 319
Bax,Florent FRA 320
ALTERNATE
1 Ajdukovic,Duje (1) CRO 321
2 Martineau,Matteo (1) FRA 322
3 Gengel,Marek (2) CZE 323
4 Langmo,Christian (3) USA 324
5 Uchiyama,Yasutaka (2) JPN 330
6 Ilagan,Andre (1) USA 339
7 Stebe,Cedrik-Marcel (2) GER 347
8 Santillan,Akira (1) JPN 348
9 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 351
10 Jones,Maximus (1) THA 353
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BUENOS AIRES
Cecchinato,Marco ITA 231
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 235
Kicker,Nicolas ARG 259
Midon,Lautaro ARG 262
Dellien,Murkel BOL 265
Boscardin Dias,Pedro BRA 268
Collarini,Andrea ARG 272
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 297
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 303
Agamenone,Franco ITA 308
Boitan,Gabi Adrian ROU 326
Varillas,Juan Pablo PER 327
Villanueva,Gonzalo ARG 346
Roncadelli,Franco URU 350
Casanova,Hernan ARG 356
Dutra da Silva,Daniel BRA 357
Justo,Guido Ivan ARG 365
Torres,Juan Bautista ARG 370
Bagnis,Facundo ARG 394
Sakamoto,Pedro BRA 397
Kestelboim,Mariano ARG 398
Olivo,Renzo ARG 422
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 430
ALTERNATE
1 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 453
2 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 460
3 Schiessl,Joao Eduardo (1) BRA 466
4 Marcondes,Igor (1) BRA 469
5 Vanshelboim,Eric (2) UKR 472
6 Alves,Mateus (1) BRA 476
7 Bicknell,Blaise (1) JAM 513
8 Aguilar,Juan Carlos (1) CAN 517
9 Kuzuhara,Bruno (1) USA 535
10 Palosi,Stefan (1) ROU 53
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 GLASGOW
Monday,Johannus GBR 237
Ferreira Silva,Frederico POR 243
Kuzmanov,Dimitar BUL 247
Chidekh,Clement FRA 249
Bertola,Remy SUI 250
Rosenkranz,Mats GER 254
Pereira,Tiago POR 260
Butvilas,Edas LTU 261
Squire,Henri GER 274
Shelbayh,Abdullah JOR 278
Gentzsch,Tom GER 286
Gombos,Norbert SVK 292
Zink,Tyler USA 293
Kukushkin,Mikhail KAZ 294
Barton,Hynek CZE 295
Negritu,Christoph GER 299
Kozlov,Stefan USA 306
Brunold,Mika SUI 307
Broady,Liam GBR 310
Soriano Barrera,Adria COL 312
Kopp,Sandro AUT 314
Erhard,Mathys FRA 316
Dedura,Diego GER NG 364
ALTERNATE
1 Wendelken,Harry (1) GBR 325
2 Damas,Miguel (1) ESP 329
3 Broom,Charles (1) GBR 333
4 Hussey,Giles (1) GBR 334
5 Gray,Alastair (1) GBR 344
6 Krumich,Martin (1) CZE 345
7 Sels,Jelle (1) NED 352
8 Maloney,Patrick (1) USA 359
9 Mrva,Maxim (1) CZE 361
10 Dedura,Diego (1) GER 369