Tabellone WTA 1000 Doha 2026: Swiatek numero 1 del seeding, Paolini unica azzurra

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 1000 di Doha in Qatar, in programma dal 9 al 15 febbraio 2026. Guida il seeding la numero 2 del mondo Iga Swiatek, seguita dalla vincitrice dell’Australian Open Elena Rybakina e dalla statunitense Amanda Anisimova. L’unica italiana presente è Jasmine Paolini, in cerca di riscatto dopo la prematura sconfitta nel Major australiano e accreditata della testa di serie numero 6. Tra le tante assenze, spicca quella della numero uno del mondo Aryna Sabalenka.
IL TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Swiatek Bye
(WC) Tjen vs Cirstea
Kasatkina vs (Q)
Pavlyuchenkova vs (16) Mertens
(9) Noskova vs Joint
Siegemund vs (Q)
Sakkari vs (WC) Sonmez
(6) Paolini Bye
(3) Anisimova Bye
(Q) vs Pliskova
Eala vs (Q)
Cristian vs (14) Muchova
(12) Navarro vs Maria
Kalinskaya vs Bouzas Maneiro
Yastremska vs Bucsa
(7) Svitolina Bye
Parte bassa
(8) Alexandrova Bye
Badosa vs Ostapenko
Raducanu vs (Q)
Siniakova vs (11) Tauson
(13) Samsonova vs (Q)
Li vs Fernandez
Kessler vs Jacquemot
(4) Gauff Bye
(5) Andreeva Bye
(Q) vs Linette
(WC) Stearns vs Krejcikova
Bouzkova vs (10) Mboko
(15) Shnaider vs (Q)
Zheng vs Kenin
Wang vs Arango
(2) Rybakina Bye