Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Pennetta e Schiavone tedofore

In vista dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno portato la torcia olimpica in Piazza Duomo a Milano. Le due ex tenniste continuano ad essere protagoniste dello sport italiano; questa volta, però, non con la racchetta, bensì con la fiaccola olimpica.

La vincitrice dello US Open 2015 non ha nascosto la grande emozione per aver portato la torcia nel suo ultimo tratto. “Non pensavo fosse così intenso quello che si prova. Ho guardato Francesca in un momento e avevamo tutte e due gli occhi lucidi” ha dichiarato ai giornalisti presenti.

Anche Schiavone, vincitrice del Roland Garros nel 2010 e prima italiana di sempre a conquistare un torneo del Grande Slam in singolare, ha detto di sentirsi onorata per aver avuto la possibilità di partecipare ad un evento storico come quello avvenuto a Milano: “Una cosa unica, come alzare la coppa di un Grande Slam”. E poi l’augurio agli atleti impegnati nei Giochi: “Faccio il mio più grande in bocca al lupo ai nostri atleti perché penso che ci faranno volare ed è un momento speciale per tutti noi”.

Il braciere è stato acceso in Piazza Duomo dall’ultima tedofora, ovvero la ballerina del Teatro La Scala Nicoletta Manni.