Altro

Matteo Berrettini si fa l’orecchino (FOTO)

Redazione
By Redazione
0 Min Read
Matteo Berrettini - Foto Getty Images x ITF

Con la preparazione alla stagione 2026 in corso, Matteo Berrettini si sbizzarrisce con nuovi look. Il romano ha postato una storia Instagram con un orecchino all’orecchio sinistro, facendo un sondaggio di approvazione ai propri follower.

 

Matteo Berrettini - Instagram
Matteo Berrettini – Instagram
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS