Next Gen ATP Finals 2025: il torneo si apre con la vittoria di Basavareddy su Prizmic

È Nishesh Basavareddy a vincere il primo match in programma per le Next Gen ATP Finals 2025. Il tennista statunitense si è imposto per 4-2 4-3(7) 3(3)-4 4-2 su Dino Prizmic in un incontro durato poco meno di due ore.

A caratterizzare maggiormente il primo confronto ufficiale a livello ATP tra i due giocatori, il tie-break del secondo set in cui il californiano riesce a rimontare lo 0-3 iniziale (oltre che ad annullare tre set point) e il quinto gioco del terzo set in cui il croato strappa in extremis il servizio al proprio avversario prima di imporsi al tie-break. Nel quarto parziale Basavareddy ottiene il break in apertura e lo difende fino al termine del match.

“Bello iniziare questo torneo con una vittoria – afferma l’americano nella consueta intervista a caldo post match -. Di recente non ho giocato molto e sono molto contento per come sono riuscito a essere aggressivo nei momenti importanti. Con Cervara stiamo lavorando da due settimane e questa è la prima vittoria che otteniamo insieme. Con lui sto anche lavorando sul mio francese (sorride ndr)”.

LA PARTITA

Il primo set si decide di fatto al quinto game con il break piazzato da Basavareddy sul deciding point. Il californiano mantiene il successivo turno di battuta e chiude 4-2.

Nel secondo parziale è ancora Prizmic a soffrire maggiormente i turni di servizio pur senza concedere palle break. L’esito del secondo parziale viene deciso al tie-break dove a spuntarla, nonostante lo 0-3 iniziale e tre set point da annullare, è lo statunitense per 9-7.

Terzo set in cui Basavareddy si vede costretto ad annullare, nel corso del terzo game, la prima palla break concessa in tutto il match. Nel game successivo arriva il break che sembra mettere fine all’incontro ma l’americano trema sul più bello al momento di servire per il match e subisce il controbreak da parte di Prizmic. Anche il terzo parziale si decide al tie-break ma a spuntarla questa volta è il croato per 7-3 tenendo così aperta la contesa.

In apertura di quarta frazione lo statunitense riordina le idee e si porta subito avanti di un break. Contrariamente a quanto accaduto nel parziale precedente, il controbreak di Prizmic non arriva e Basavareddy inaugura il proprio torneo con una vittoria.

GRUPPO ROSSO – LA CLASSIFICA

*tra parentesi il numero di partite giocate seguito dal quoziente set

1) Nishesh Basavareddy 1 punto (1 3:1)

2) Dino Prizmic 0 punti (1 1:3)

3) Alexander Blockx 0 punti (0 0:0)

4) Justin Engel 0 punti (0 0:0)