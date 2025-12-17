Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero dopo sette anni

Juan Carlos Ferrero non è più l’allenatore di Carlos Alcaraz. Lo ha reso noto con un lungo post su Instagram il tennista spagnolo, che ha ringraziato il coach dopo oltre sette anni di lavoro condiviso. Non si può non parlare di fulmine a ciel sereno dato che il 2025 è stata la miglior stagione della giovane carriera di Alcaraz, tanto che il divorzio è arrivato con Carlos che occupa la prima posizione nel ranking ATP. Inoltre, Juan Carlos Ferrero – insieme a Samuel Lopez – è stato premiato come coach dell’anno. Invece le strade tra i due si dividono e Alcaraz si appresta a vivere la sua prima off-season dopo tanto tempo senza il suo storico allenatore.

Il post di Alcaraz

“È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore.

Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. E mi sono goduto ogni passo con te.

Abbiamo raggiunto la vetta e sento che, se i nostri percorsi sportivi debbano divergere, dovrebbe essere proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato.

Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso.

Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che ti accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo offerti tutto l’uno all’altro.

Grazie di tutto, Juanki!”