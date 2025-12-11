Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez eletti Coach of the Year 2025 agli ATP Awards

Juan Carlos Ferrero e Samuel López sono stati eletti Coach of the Year 2025 agli ATP Awards. Un riconoscimento che premia la qualità del lavoro svolto al fianco di Carlos Alcaraz, capace di chiudere la stagione da numero uno del mondo dopo un’annata semplicemente memorabile. Per Ferrero è un traguardo storico: diventa infatti il primo coach a vincere il premio due volte, dopo il successo del 2022. López, invece, si è unito stabilmente al team all’inizio del 2025, completando una struttura tecnica che ha trovato immediatamente continuità e chimica.

Ferrero ha raccontato all’ATP tutta la soddisfazione per questo premio: “Sono molto felice di questo traguardo. Non avevo dubbi, perché sapevo che con Samuel avevamo fatto un grande lavoro. La nostra filosofia funziona, si vede ogni giorno”.



López ha aggiunto: “È stato tutto incredibilmente naturale. Con Juan Carlos lavoro da più di dieci anni alla Ferrero Tennis Academy. Prima seguivo Carreno Busta, poi i nostri percorsi si sono riallineati. Condividiamo tanti momenti, tanti valori: l’atmosfera è rilassata, si lavora bene, ed è esattamente ciò di cui Carlos ha bisogno”.