US Open 2025, Sabalenka su Ostapenko: “Perde il controllo troppo spesso”

Sul campo il match di secondo turno degli Us Open 2025 tra Jelena Ostapenko e Taylor Townsend, vinto in 2 set (7-5 6-1) dalla tennista statunitense, è terminato da un pezzo ma il duro confronto tra le giocatrici avvenuto al termine della partita continua ad essere uno degli argomenti più dibatutti dai media e non solo. In una delle consuete conferenze stampa, anche la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, si è espressa sulla questione indicando un possibile problema fuori dai campi da gioco per la tennista lettone.

LITE OSTAPENKO-TOWNSEND (VIDEO)

LE PAROLE DI SABALENKA SUL CASO OSTAPENKO-TOWNSEND:

“Ho parlato con Jelena (Ostapenko ndr) alla fine del match e ancora non so bene cosa sia successo. È una persona piacevole ma perde il controllo dei nervi molto spesso. Ho provato a calmarla affrontando la situazione con maturità dimostrandole che sono una persona con cui può parlare ma ha perso il controllo delle sue emozioni. Spero che un giorno realizzi cosa sia successo, penso possa avere qualche problema nella sua vita che non è collegato al tennis e con il quale è difficile aver a che fare”.

OSTAPENKO SI DIFENDE SUI SOCIAL:

Nel frattempo, la stessa Jelena Ostapenko tramite un messaggio apparso sui propri profili Social si difende così negando tutte le accuse di razzismo piovutegli addosso al termine del match perso contro Taylor Townsend:

“Non sono mai stata razzista in tutta la mia vita. Rispetto tutte le nazioni e le razze del mondo, non importa da dove provenga una persona. Ne tennis ci sono delle regole e sfortunatamente quando hai il pubblico dalla tua parte puoi usarlo contro il tuo avversario. Io vengo da una piccola nazione e non ho mai avuto l’opportunità di avere così tanto supporto dal pubblico. Ho sempre amato giocare negli Stati Uniti e giocare lo US Open ma è la prima volta che qualcuno approccia il match in maniera così irrispettosa”.