US Open 2025, Townsend-Ostapenko: lite a rete e pubblico in delirio (VIDEO)

Nella bolgia del pubblico statunitense, il match tra Taylor Townsend e Jelena Ostapenko si è concluso con un’accesa discussione a rete. La tennista americana è uscita vincitrice per 7-5 6-1, risultato che la proietta al terzo turno degli US Open 2025, ma la reazione della lettone non è stata delle migliori. Nel momento della stretta di mano infatti Ostapenko ha detto all’avversaria: “Non hai classe né educazione”, una frase che ha ripetuto più volte.

Immediata la risposta di Townsend, che ha avuto un conciliabolo con la rivale e poi ha ulteriormente acceso l’esultanza del pubblico, tanto che Darderi e Spizzirri, impegnati sul campo accanto, sono stati costretti a fermarsi proprio mentre stavano iniziando il tie-break del secondo set.

Il resto della conversazione è difficilmente udibile, coperto dalla bolgia del Campo 11, tra l’esultanza dei tifosi e i fischi a Ostapenko, che ha lasciato l’impianto con un applauso ironico rivolto al pubblico.