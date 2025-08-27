US Open 2025, Townsend-Ostapenko: lite a rete e pubblico in delirio (VIDEO)

Nella bolgia del pubblico statunitense, il match tra Taylor Townsend e Jelena Ostapenko si è concluso con un’accesa discussione a rete. La tennista americana è uscita vincitrice per 7-5 6-1, risultato che la proietta al terzo turno degli US Open 2025, ma la reazione della lettone non è stata delle migliori. Nel momento della stretta di mano infatti Ostapenko ha detto all’avversaria: “Non hai classe né educazione”, una frase che ha ripetuto più volte.
Immediata la risposta di Townsend, che ha avuto un conciliabolo con la rivale e poi ha ulteriormente acceso l’esultanza del pubblico, tanto che Darderi e Spizzirri, impegnati sul campo accanto, sono stati costretti a fermarsi proprio mentre stavano iniziando il tie-break del secondo set.
Il resto della conversazione è difficilmente udibile, coperto dalla bolgia del Campo 11, tra l’esultanza dei tifosi e i fischi a Ostapenko, che ha lasciato l’impianto con un applauso ironico rivolto al pubblico.
And Jelena Ostapenko had to do her usual Jelena Ostapenko sore loserness, after Taylor Townsend beat her convincingly.
Of course, Taylor Townsend wasn’t going to play that and backdown!
