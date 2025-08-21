News

Us Open 2025: Alcaraz esordirà con Opelka, il cammino verso la finale dello spagnolo

Tommaso de Laurentiis
Carlos Alcaraz
W&S Open Cincinnati 2024 Carlos Alcaraz (ESP) Photo © Ray Giubilo

Sorteggiato il tabellone maschile e femminile degli Us Open 2025Carlos Alcaraz si candida ad essere il principale candidato a togliere lo scettro di campione in carica a Jannik Sinner. Vincitore dell’edizione 2022 dello Slam americano, il numero 2 del mondo, fuori al secondo turno nel 2024, esordirà con Reilly Opelka.

ALCARAZ, IL CAMMINO TEORICO VERSO LA FINALE

PRIMO TURNO – vs Opelka
SECONDO TURNO – vs Bellucci
TERZO TURNO – vs (32) Darderi
OTTAVI DI FINALE – vs (13) Medvedev
QUARTI DI FINALE – vs (6) Shelton
SEMIFINALE – vs (4) Fritz
FINALE – vs (1) Sinner

 

