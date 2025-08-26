US Open 2025, Alcaraz: “I capelli? Mio fratello ha sbagliato, ma non credo sia male”

Carlos Alcaraz supera senza intoppi il primo turno dello US Open 2025 battendo Reilly Opelka con lo score di 6-4 7-5 6-4. Il numero 2 del mondo tornerà in campo mercoledì 27 agosto contro Mattia Bellucci, che ha usufruito nel quarto set del ritiro di Shang per un problema al piede. Lo spagnolo, in conferenza stampa, ha toccato diversi temi: dalla sfida con Opelka, alla rincorsa al numero 1, fino al nuovo look che ha fatto discutere i tifosi.

“Un taglio diverso, direi. Mi sembrava che i miei capelli fossero già molto lunghi e prima del torneo volevo accorciarli. Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta e l’unico modo per rimediare era rasare tutto – ha raccontato Alcaraz –. A dire la verità non credo sia così male. Vedo solo gente che parla della mia pettinatura, ad alcuni piace, ad altri no. La cosa mi diverte. Se ha cambiato qualcosa nel gioco? Ero più veloce (ride). Sullo schermo era strano perché mi sembrava di avere i capelli bianchi”.

Tornando al match, Alcaraz non può che dirsi soddisfatto anche se consapevole che il percorso è lungo: “Contro Opelka non è facile trovare ritmo, non si scambia. Ho provato a rispondere bene, non era un primo turno facile. Corsa al numero 1? Non credo che passare il primo turno metta pressione su Sinner, sono sicuro lui stia pensando al suo match, come io ho pensato al mio. Io penso a giocare il mio miglior tennis, non alla possibilità di tornare numero 1”. Sugli spalti era presente il golfista Rory McIlroy, che Carlos aveva conosciuto diverse ore prima di entrare in campo: “È stato un onore incontrarlo, io sono un grande fan del golf. L’ultimo giorno del Masters di Augusta l’ho tifato dal telefono, io avevo appena vinto Montecarlo. Mi è sembrato un bravo ragazzo e lo ammiro molto”.