US Open 2025, Rune: “Per me sarà di nuovo Sinner-Alcaraz in finale”

Uscito sconfitto dopo quasi 3 ore e mezza di battaglia nel secondo turno degli US Open 2025 contro il tedesco Jan-Lennard Struff (7-65 2-6 6-3 4-6 7-5), Holger Rune conclude la sua stagione 2025 negli Slam senza mai aver raggiunto un quarto di finale. Intervistato al termine del match ai microfoni di Ekstra Bladet, il tennista danese mostra comunque pochi rimpianti per questa prematura sconfitta e si sbilancia su quale possa essere la finale del torneo: Sinner-Alcaraz. A causa di questa sconfitta, terminano le immediate speranze del tennista danese di rientrare in top 10 e guadagnare punti preziosi in vista delle prossime Nitto ATP Finals di Torino. Al termine della partita contro Struff, undicesima e tredicesima posizione sono infatti quelle ricoperte da Holger Rune rispettivamente nella classifica Live Ranking e nella Race ATP.

LE DICHIARAZIONI DI HOLGER RUNE DOPO L’ELIMINAZIONE DGLI US OPEN:

“Era difficile per me oggi fare qualcosa in più, Struff ha giocato con coraggio prendendo molte volte le linee, tanto di cappello. Difficile paragonare questo match a quello perso contro Nicolas Jarry a Wimbledon, posso dire però che entrambi hanno giocato un tennis molto rischioso”. Il tennista danese prosegue con la sua analisi del match: “Onestamente all’inizio del quinto set avevo delle buone sensazioni. Ho giocato solido ma il mio avversario ha giocato meglio nei momenti cruciali”.

IL SUO PRONOSTICO PER LA FINALE:

“Vincere uno Slam è sempre una cosa molto difficile. Probabilmente vedremo una nuova finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A parte loro due, solo Novak Djokovic e Alexander Zverev potrebbero avere delle chance”.