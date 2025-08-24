US Open 2025, Fritz: “Chi vincerà di più tra Sinner e Alcaraz? Non voglio farmi distruggere”

Taylor Fritz non sbaglia l’esordio agli US Open 2025, Slam in cui torna dodici mesi dopo la finale persa contro Jannik Sinner. Nel derby di primo turno, il numero 4 del mondo ha regolato il connazionale Emilio Nava con lo score di 7-5 6-2 6-3, cominciando la difesa del suo risultato più importante in carriera senza sbavature: “Non è divertente affrontarlo al primo turno, è pericoloso. Grande servizio, pesantezza di palla, difficile da brekkare. Era una partita in cui volevo essere io a prendere l’iniziativa. Sono contento di come ho superato il primo set e da lì ho giocato un buon match”.

Da un anno nelle zone nobili della classifica, finalista anche alle Nitto ATP Finals, Fritz è stato poi interrogato sul futuro del tennis. Più precisamente sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Stai cercando di farmi massacrare assolutamente da una delle loro fanbase. Non si può vincere. Non puoi vincere con questa risposta – la replica dell’americano al giornalista che gli ha chiesto chi avrà una carriera migliore tra i due – Davvero non lo so. È impossibile, impossibile dirlo. Penso che Jannik e i suoi risultati siano stati più consistenti, ma penso che il livello massimo di Carlos sia probabilmente il più alto che si possa vedere. Non farmi distruggere dai loro fan… Sto bene così”.

Per quanto lo riguarda, Fritz negli scontri diretti è in svantaggio con entrambi: 4-1 con Sinner e 3-0 con Alcaraz. Al secondo round degli US Open, il numero uno americano affronterà il vincente di Baez-Harris.