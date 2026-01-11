Quanti giocatori hanno perso sette finali ATP consecutive? Musetti si aggiunge alla lista

Con la sconfitta per mano di Alexander Bublik nell’atto conclusivo dell’ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti ha perso la sua settima finale consecutiva a livello ATP. Un primato poco invidiabile, specialmente considerando che il suo ultimo titolo risale all’ottobre del 2022, ma che non deve scoraggiare l’azzurro.
A partire dal 1990 – anno della creazione del circuito ATP -, sono ben tredici i giocatori che hanno perso sette finali di fila. Lorenzo Musetti si aggiunge a una lista che comprende Brad Gilbert, Cédric Pioline, Sergi Bruguera, Tim Henman, Nicolas Kiefer, Juan Monaco, David Ferrer, Julien Benneteau, Kevin Anderson, Kei Nishikori, Milos Raonic e Felix Auger-Aliassime.