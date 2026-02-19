Pazzesco Sanchez Jover: vince cinque punti nei primi sette game, poi dà 6-0 6-0 all’avversario

Un’ora e ventiquattro minuti di follia tennistica nel secondo turno del Challenger di Tigre, sulla terra rossa in Argentina. Protagonisti lo spagnolo Carlos Sanchez Jover (numero 342 ATP) e il rumeno Stefan Palosi (numero 449 ATP). Un match che definire a due facce sarebbe riduttivo visto lo score finale di 0-6 6-1 6-0.

Il primo set dura appena 16 minuti e vede Sanchez Jover vincere appena tre punti, due in risposta e uno al servizio. Palosi prolunga il parziale tenendo la battuta a 30 in avvio di seconda frazione, poi il black out improvviso. Lo spagnolo non solo si sblocca, ma domina il secondo set e se lo aggiudica per 6-1. Una sola chance per il romeno di vincere uno di questi sei game: un 30-40 nel quarto gioco.

Sulla situazione di un set pari dopo appena 48 minuti, l’impressione è che il parziale decisivo possa essere equilibrato (e non “più equilibrato” dato che meno sarebbe stato impossibile). Invece così non è: una volta che Palosi subisce il break nel secondo gioco, dopo due palle game sprecate, si disunisce definitivamente e finisce per racimolare appena cinque punti nei restanti quattro giochi. Game, set, match.