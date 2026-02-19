Entry List Wta Miami 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo in Florida, Usa. Si conclude il mese in Nord America con il tradizionale torneo di Miami prima di tornare in Europa per la stagione sul rosso. Come da prassi, non dovrebbero mancare le top players, salvo rinunce dell’ultima ora. Italia al via con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nel main draw. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Miami.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST WTA 1000 MIAMI
1 ARYNA SABALENKA 1
2 IGA SWIATEK (POL) 2
3 ELENA RYBAKINA (KAZ) 3
4 COCO GAUFF (USA) 4
5 JESSICA PEGULA (USA) 5
6 AMANDA ANISIMOVA (USA) 6
7 MIRRA ANDREEVA 7
8 JASMINE PAOLINI (ITA) 8
9 ELINA SVITOLINA (UKR) 9
10VICTORIA MBOKO (CAN) 10
11 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 11
12 EKATERINA ALEXANDROVA 12
13 BELINDA BENCIC (SUI) 13
14 LINDA NOSKOVA (CZE) 14
15 CLARA TAUSON (DEN) 15
16 NAOMI OSAKA (JPN) 16
17 MADISON KEYS (USA) 17
18 LIUDMILA SAMSONOVA 18
19 EMMA NAVARRO (USA) 19
20 IVA JOVIC (USA) 20
21 DIANA SHNAIDER 21
22 ELISE MERTENS (BEL) 22
23 ANNA KALINSKAYA 23
24 QINWEN ZHENG (CHN) 24
25 EMMA RADUCANU (GBR) 25
26 MARTA KOSTYUK (UKR) 26
27 JELENA OSTAPENKO (LAT) 27
28 MAYA JOINT (AUS) 28
29 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 29
30 SOFIA KENIN (USA) 30
31 MCCARTNEY KESSLER (USA) 31
32 SORANA CIRSTEA (ROU) 32
33 XINYU WANG (CHN) 33
34 MARIA SAKKARI (GRE) 34
35 LOIS BOISSON (FRA) 35
36 ANN LI (USA) 36
37 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 37
38 MARIE BOUZKOVA (CZE) 38
39 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 39
40 ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 40
41 KAROLINA PLISKOVA(CZE) PR40
42 SARA BEJLEK (CZE) 41
43 KATERINA SINIAKOVA (CZE) 42
44 TEREZA VALENTOVA (CZE) 43
45 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 44
46 HAILEY BAPTISTE (USA) 45
47 JANICE TJEN (INA) 46
48 ALEXANDRA EALA (PHI) 47
49 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 48
50 VERONIKA KUDERMETOVA 49
51 MAGDA LINETTE (POL) 50
52 SONAY KARTAL (GBR) 51
53 LAURA SIEGEMUND (GER) 52
54 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 53
55 TATJANA MARIA (GER) 54
56 MAGDALENA FRECH (POL) 55
57 EMILIANA ARANGO (COL) 56
58 ELSA JACQUEMOT (FRA) 57
59 PEYTON STEARNS (USA) 58
60 EVA LYS (GER) 59
61 VARVARA GRACHEVA (FRA) 60
62 DARIA KASATKINA (AUS) 61
63 CAMILA OSORIO (COL) 62
64 CRISTINA BUCSA (ESP) 63
65 SOLANA SIERRA (ARG) 64
66 ANNA BONDAR (HUN) 65
67 BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) 66
68 ANTONIA RUZIC (CRO) 67
69 CATY MCNALLY (USA) 68
70 PETRA MARCINKO (CRO) 69
71 PAULA BADOSA (ESP) 70
72 YAFAN WANG(CHN) PR71
73 FRANCESCA JONES (GBR) 72
74 AJLA TOMLJANOVIC (AUS) 73
75 OKSANA SELEKHMETEVA 74