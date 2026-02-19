ATP 500 Acapulco 2026: Nalbandian in campo con Dimitrov (VIDEO)

David Nalbandian è arrivato ad Acapulco per il suo nuovo ruolo come coach di Grigor Dimitrov. L’ex numero 3 del mondo affiancherà il tennista bulgaro a partire dall’ATP 500 di Acapulco, in programma dal 23 al 28 febbraio.
Chissà se la coppia funzionerà. Ciò che è certo, è la forma smagliante che l’argentino ha mostrato in allenamento proprio con Dimitrov: qualità, classe ed esperienza mai dimenticate.
David Nalbandian ya está en Acapulco para su primer torneo como coach de Dimitrov.
Miren lo que son esos golpes. Qué deleite. pic.twitter.com/sdJ9Yf3ITP
